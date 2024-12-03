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Posted 3 декабря, 03:30

Published 3 декабря, 03:30

Modified 3 декабря, 11:19

Updated 3 декабря, 11:19

На место уволенного вице-мэра Красноярска назначили чиновника из Москвы

В администрации Красноярска назначили новых вице-мэров

3 декабря 2024, 03:30
Фото: prmira.ru.

На место уволенного вице-мэра Красноярска назначили чиновника из Москвы

В администрации Красноярска произошли кадровые перестановки и новые назначения. В мэрии заявили, что это сделано «в целях повышения эффективности работы» и «оптимизации деятельности».

Сокращаются должности нескольких заместителей мэра. Ими не будут являться руководители:

  • департамента градостроительства,
  • департамента экономики и инвестиционного развития,
  • департамента муниципального заказа.

Изменения затрагивают блок социального развития и общественно-политической работы. Полномочия в этих направлениях перераспределяются и будут курироваться отдельно двумя заместителями главы Красноярска:

  • Евгения Юрьева остается заместителем мэра — руководителем департамента социального развития,

  • Алексей Подушкин назначается заместителем мэра по общественно-политической работе. Ранее он был председателем краевой избирательной комиссии и советником губернатора края.

Назначается новый первый заместитель мэра, а между первыми вице-мэрами перераспределяются обязанности:

  • Алексей Шувалов, кроме социального блока и безопасности, будет курировать городское хозяйство и транспорт,
  • Роман Одинцов — финансы, экономику и инвестиционное развитие, муниципальное имущество и земельные отношения, муниципальный заказ, а также управление проектной деятельности.
  • На должность первого зама, курирующего градостроительную политику, назначается Алексей Тихомиров. В его зону ответственности также будут входить вопросы реализации национальных проектов, строительства объектов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.

Ранее Тихомиров возглавлял департамент разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«Усиление федеральными кадрами направлено, прежде всего, на реализацию государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды. Алексей Тихомиров будет взаимодействовать с застройщиками при внедрении единых правил строительства, которые должны обеспечить ответственность предпринимателей, в том числе в части создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», — заявили в мэрии.
  • Ранее стало известно, что вице-мэр и руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска Николай Мухин уходит в отставку «по собственному желанию».
  • «Из-за утраты доверия» уволили первого вице-мэра Вадима Войцеховского.
#Владислав Савончик#Красноярск#Экономика#Транспорт#Строительство#Градостроительство#Администрация#Финансы#Инвестиции#Назначения#Кадры#400-летие Красноярска
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