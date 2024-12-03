В администрации Красноярска назначили новых вице-мэров

Posted 3 декабря, 03:30
Published 3 декабря, 03:30
Modified 3 декабря, 11:19
Updated 3 декабря, 11:19
Сокращаются должности нескольких заместителей мэра. Ими не будут являться руководители:
Изменения затрагивают блок социального развития и общественно-политической работы. Полномочия в этих направлениях перераспределяются и будут курироваться отдельно двумя заместителями главы Красноярска:
Евгения Юрьева остается заместителем мэра — руководителем департамента социального развития,
Назначается новый первый заместитель мэра, а между первыми вице-мэрами перераспределяются обязанности:
Ранее Тихомиров возглавлял департамент разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
«Усиление федеральными кадрами направлено, прежде всего, на реализацию государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды. Алексей Тихомиров будет взаимодействовать с застройщиками при внедрении единых правил строительства, которые должны обеспечить ответственность предпринимателей, в том числе в части создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», — заявили в мэрии.