В администрации Красноярска назначили новых вице-мэров

На место уволенного вице-мэра Красноярска назначили чиновника из Москвы

В администрации Красноярска произошли кадровые перестановки и новые назначения. В мэрии заявили, что это сделано «в целях повышения эффективности работы» и «оптимизации деятельности».

Сокращаются должности нескольких заместителей мэра. Ими не будут являться руководители: департамента градостроительства,

департамента экономики и инвестиционного развития,

департамента муниципального заказа. Изменения затрагивают блок социального развития и общественно-политической работы. Полномочия в этих направлениях перераспределяются и будут курироваться отдельно двумя заместителями главы Красноярска: Евгения Юрьева остается заместителем мэра — руководителем департамента социального развития,

Алексей Подушкин назначается заместителем мэра по общественно-политической работе. Ранее он был председателем краевой избирательной комиссии и советником губернатора края. Назначается новый первый заместитель мэра, а между первыми вице-мэрами перераспределяются обязанности: Алексей Шувалов, кроме социального блока и безопасности, будет курировать городское хозяйство и транспорт,

Роман Одинцов — финансы, экономику и инвестиционное развитие, муниципальное имущество и земельные отношения, муниципальный заказ, а также управление проектной деятельности.

На должность первого зама, курирующего градостроительную политику, назначается Алексей Тихомиров. В его зону ответственности также будут входить вопросы реализации национальных проектов, строительства объектов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Ранее Тихомиров возглавлял департамент разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. «Усиление федеральными кадрами направлено, прежде всего, на реализацию государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды. Алексей Тихомиров будет взаимодействовать с застройщиками при внедрении единых правил строительства, которые должны обеспечить ответственность предпринимателей, в том числе в части создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», — заявили в мэрии. Ранее стало известно, что вице-мэр и руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска Николай Мухин уходит в отставку «по собственному желанию».

«Из-за утраты доверия» уволили первого вице-мэра Вадима Войцеховского.