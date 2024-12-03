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Posted 3 декабря, 05:22

Published 3 декабря, 05:22

Modified 3 декабря, 05:22

Updated 3 декабря, 05:22

Ветеринар рассказала, как правильно путешествовать с домашними кошками

Ветеринар рассказала, как правильно путешествовать с домашними кошками

3 декабря 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
Различные переезды — это всегда стресс для животного. Если собираетесь взять в поездку своего четвероногого друга, то стоит позаботиться о его комфорте заранее. О подготовке питомца к поездке рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

«Сходите к ветеринару. Пусть он выпишет рецепт на человеческий габапентин. Это препарат человеческий, он от эпилепсии. Но кошку он успокаивает. Кошка будет спокойно спать. За час до поездки ей надо дать 30 мг на килограмм. Можно иногда чуть побольше — до 100 мг. Но рекомендованная доза — 30 мг за килограмм — это где-то одна четверть капсулы. И надо дать за час до поездки», — отметила специалист.

Специалист отметила, что прививки для перевозки питомца обычно не нужны. Обработки от паразитов должно проводиться регулярно — 1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца. Прививки должны проводиться регулярно вне зависимости от поездок — 1 раз в 11-12 месяцев. В поезд впустят. В самолет — вряд ли, потому что там обычно карантин. Но понятно, что за день или за несколько часов прививку лучше не делать.

«Котам там в любом случае условия создают компании-перевозчики. Они говорят, что должна быть в клетке-переноске. В клетке-переноске, естественно, пеленки. Если она едет на долгое расстояние, я думаю, что надо взять лоток с наполнителем. Понятно, от безысходности она сходит на пеленку, но, наверное, лучше, это будет лоток с ее запахом. Соответственно, это большая переноска, либо дополнительная переноска, если у вас выкуплено все купе», — подчеркнула ветеринар.

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