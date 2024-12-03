Ветеринар рассказала, как правильно путешествовать с домашними кошками

Специалист отметила, что прививки для перевозки питомца обычно не нужны. Обработки от паразитов должно проводиться регулярно — 1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца. Прививки должны проводиться регулярно вне зависимости от поездок — 1 раз в 11-12 месяцев. В поезд впустят. В самолет — вряд ли, потому что там обычно карантин. Но понятно, что за день или за несколько часов прививку лучше не делать.