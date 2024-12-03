Волонтеры «Роснефти» организовали для детей поездку на хоккейный матч ЦСКА

Posted 3 декабря, 04:32
Published 3 декабря, 04:32
Modified 3 декабря, 04:34
Updated 3 декабря, 04:34
Игра прошла во Всероссийский день хоккея. На ней побывали 100 ребят, в том числе 80 детей с сопровождающими — из подмосковного семейного центра «Преображение», 20 — из всероссийского «Движения первых». Кроме того, в канун Всероссийского дня хоккея НК «Роснефть» пригласила 150 детей из «Движения Первых» на хоккейный матч Высшей хоккейной лиги «Звезда» — ХК Химик.
«Роснефть» развивает хоккей, в том числе среди детей и молодежи. С 2011 года компания владеет хоккейный клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции.
Значимую работу по развитию российского хоккея в регионах присутствия «Роснефти» ведут её дочерние предприятия. При их участии строятся современные спортивные комплексы, организуются масштабные спортивные события. Также динамично развивается корпоративная спортивная культура.
Компания проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности. Хоккейные команды из числа сотрудников созданы в большинстве дочерних предприятиях.
Хоккей — один из самых популярных видов спорта среди нефтяников «РН-Ванкор». На ежегодном турнире «Зимний кубок Ванкора» регулярно проходят соревнования между командами различных подразделений предприятия, в которых участвуют более 50 сотрудников.
Впервые в этом году в честь юбилейных дат — 20-летия с момента образования предприятия и 15-летия со старта промышленной добычи на Ванкорском месторождении — прошел масштабный спортивный праздник — хоккейный турнир с легендой клуба ЦСКА Дмитрием Быковым, экс-игроком НХЛ и национальной сборной России, серебряным призером Чемпионата мира 2002 года, тренером молодёжной команды хоккейного клуба ЦСКА «Красная Армия».
За звание лучшей сборной на льду сразились 6 команд. Также Дмитрий Вячеславович провел автограф-сессию, в ходе которой все желающие могли сделать совместное фото с известным спортсменом и получить собственноручную памятную подпись известного хоккейного защитника. После именитый тренер провел мастер-класс для детей от 5 до 14 лет, некоторые из которых являются учениками именитой хоккейной школы «Сокол». Все дети получили подарки.
Кроме того, «РН-Ванкор» дает возможность своим сотрудникам, независимо от места работы — в офисе или на вахте, реализовывать потенциал не только в профессиональном плане, но и в спорте, поддерживать здоровый образ жизни. На производственных участках оборудованы спортивные и тренажерные залы.
Для работников в Красноярске доступны бесплатные тренировки на лучших площадках города по хоккею, беговым лыжам, триатлону, волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису и бильярду. На предприятии проводится различные спортивные соревнования, а также турниры по кёрлингу и хоккею. Ежегодно ванкорские спортсмены участвуют в более 70 турнирах федерального, регионального и городского уровня. Такой социально ответственный подход к персоналу в «РН-Ванкор» признан на краевом и городском уровне — ежегодно предприятие становится победителем конкурсов на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда.