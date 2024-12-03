Волонтеры «Роснефти» организовали для детей поездку на хоккейный матч ЦСКА

Для работников в Красноярске доступны бесплатные тренировки на лучших площадках города по хоккею, беговым лыжам, триатлону, волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису и бильярду. На предприятии проводится различные спортивные соревнования, а также турниры по кёрлингу и хоккею. Ежегодно ванкорские спортсмены участвуют в более 70 турнирах федерального, регионального и городского уровня. Такой социально ответственный подход к персоналу в «РН-Ванкор» признан на краевом и городском уровне — ежегодно предприятие становится победителем конкурсов на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда.