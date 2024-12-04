В Красноярске за 86 миллионов продают самую большую квартиру в Удачном

Posted 4 декабря, 06:51
Published 4 декабря, 06:51
Modified 4 декабря, 07:34
Updated 4 декабря, 07:34
Квартира расположена в 7-этажном доме на улице Живописной. Общая площадь недвижимости — 258 квадратных метров.
Автор объявления называет лот беспрецедентным и заявляет, что это самая большая квартира, которая когда-либо продавалась в Удачном.
«Квартира в 258 квадратов — это эксклюзив! Ближайшие по площади квартиры в поселке с площадью в 150 квадратов. Это значит или комнат меньше, или площадь их скромнее. Подобных предложений на рынке недвижимости Красноярска крайне мало».
В квартире есть отдельная кухня-столовая, гостиная, две детские спальни, кабинет, ванная комната, родительская спальня с гардеробной, сервисная комната с оборудованием для сушки белья.
В объявлении указано, что квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой, а также инженерными системами от европейских производителей.