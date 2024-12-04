prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 06:51

Published 4 декабря, 06:51

Modified 4 декабря, 07:34

Updated 4 декабря, 07:34

В Красноярске за 86 миллионов продают самую большую квартиру в Удачном

В Красноярске за 86 миллионов продают самую большую квартиру в Удачном

4 декабря 2024, 06:51
Фото: elitekrsk.ru.
В Красноярске в Удачном за 86 миллионов рублей продают 5-комнатную квартиру. «ПМ» заметил объявление на сайте «Элитный Красноярск».

Квартира расположена в 7-этажном доме на улице Живописной. Общая площадь недвижимости — 258 квадратных метров.

Автор объявления называет лот беспрецедентным и заявляет, что это самая большая квартира, которая когда-либо продавалась в Удачном.

«Квартира в 258 квадратов — это эксклюзив! Ближайшие по площади квартиры в поселке с площадью в 150 квадратов. Это значит или комнат меньше, или площадь их скромнее. Подобных предложений на рынке недвижимости Красноярска крайне мало».
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в УдачномКвартира в Удачном
Квартира в Удачном. Фото: elitekrsk.ru

В квартире есть отдельная кухня-столовая, гостиная, две детские спальни, кабинет, ванная комната, родительская спальня с гардеробной, сервисная комната с оборудованием для сушки белья.

В объявлении указано, что квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой, а также инженерными системами от европейских производителей.

Читайте также:
В Удачном продают коттедж за 110 миллионов с «ощущением успеха»В Красноярске за 55 миллионов продают квартиру с итальянской мебелью и террасами«Почти Лувр или Эрмитаж»: в Красноярске продают квартиру-дворец за 45 миллионов
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Квартира#Удачный#Продажа#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика