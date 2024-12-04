В Красноярске за 86 миллионов продают самую большую квартиру в Удачном

Автор объявления называет лот беспрецедентным и заявляет, что это самая большая квартира, которая когда-либо продавалась в Удачном.

Квартира расположена в 7-этажном доме на улице Живописной. Общая площадь недвижимости — 258 квадратных метров.

В объявлении указано, что квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой, а также инженерными системами от европейских производителей.

В квартире есть отдельная кухня-столовая, гостиная, две детские спальни, кабинет, ванная комната, родительская спальня с гардеробной, сервисная комната с оборудованием для сушки белья.

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