Два красноярских ресторана взяли «пальмовую ветвь» за интерьер в престижной премии

Posted 4 декабря, 05:57
Published 4 декабря, 05:57
Modified 4 декабря, 06:13
Updated 4 декабря, 06:13
Победителей в разных номинациях определяли члены экспертного совета и медиа-жюри премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».
Рестораны Красноярска завоевали две награды в номинации «Интерьер года». Жюри отметило ресторан Sadko — дизайн для него создавала студия LEFTdesi и ресторан «Мараули» — дизайна создавало архитектурное бюро Archpoint.
В других номинациях красноярцам отличиться не удалось.
Как отмечают организаторы «Пальмовой ветви», премия создана, чтобы выделить самые оригинальные, новые и потенциально успешные ресторанные концепции.