prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 05:57

Published 4 декабря, 05:57

Modified 4 декабря, 06:13

Updated 4 декабря, 06:13

Два красноярских ресторана взяли «пальмовую ветвь» за интерьер в престижной премии

Два красноярских ресторана взяли «пальмовую ветвь» за интерьер в престижной премии

4 декабря 2024, 05:57
Фото: 2gis.ru.
Два красноярских ресторана вошли в число победителей VII национальной профессиональной премии «Лучшие в индустрии — 2024».

Победителей в разных номинациях определяли члены экспертного совета и медиа-жюри премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Рестораны Красноярска завоевали две награды в номинации «Интерьер года». Жюри отметило ресторан Sadko — дизайн для него создавала студия LEFTdesi и ресторан «Мараули» — дизайна создавало архитектурное бюро Archpoint.

SadkoSadko
SadkoSadko
«Мараули»«Мараули»
«Мараули»«Мараули»
Sadko. Фото: 2gis.ru

В других номинациях красноярцам отличиться не удалось.

Как отмечают организаторы «Пальмовой ветви», премия создана, чтобы выделить самые оригинальные, новые и потенциально успешные ресторанные концепции.

  • Ранее мы рассказывали, что красноярские заведения получили три звезды премии Russian Wine Awards.
  • До этого красноярские рестораны Sadko и N’kei попали в шорт-лист международной премии Restaurant & Bar Design Awards.
Читайте также:
Бренд-шефа красноярского ресторана признали лучшим в СибириКрасноярский ресторан 0.75 please в Москве попал в топ лучшихНовое «Мидийное место» и тики-бар: в Красноярске откроются еще 6 заведений
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Награды#Рестораны#Дизайн#Премия#Интерьер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика