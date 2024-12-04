Энергетики закупают новую технику для повышения надежности теплоснабжения Красноярска

Posted 4 декабря, 09:41
Published 4 декабря, 09:41
Modified 4 декабря, 09:43
Updated 4 декабря, 09:43
На протяжении последних пяти лет СГК реконструирует и строит в Красноярске более 50 километров трубопроводов в год. Одновременно в работе находятся до 70 участков. Для оперативного проведения работ компания приобрела несколько экскаваторов разного типа.
Автопарк пополнился тяжёлой спецтехникой, оперативными машинами и передвижной мастерской для восстановительных работ — МАВР. Потенциал такой мастерской необходим при авариях, когда от скорости обнаружения и устранения порыва зависит теплоснабжение горожан.
«Новая техника позволит нам быстрее и качественнее ремонтировать теплосети, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации, поддерживать объекты теплосетевого хозяйства в исправном состоянии для обеспечения надежного теплоснабжения Красноярска. Это особенно актуально в связи с ростом требований не только к качеству теплоснабжения, но и к условиям проведения работ», — рассказал директор Красноярской теплосети Сергей Иванов.
СГК с 2020 года переложила и построила в Красноярске 250 км теплосетей. В прошлую зиму Красноярск городская диспетчерская служба 005 зафиксировала снижение количества жалоб на отопление на 40%. Строительство новых трубопроводов создало возможности для подключения новостроек и замещения неэффективных котельных, 35 таких объектов исчезли с карты города.