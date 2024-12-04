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Posted 4 декабря, 09:41

Published 4 декабря, 09:41

Modified 4 декабря, 09:43

Updated 4 декабря, 09:43

Энергетики закупают новую технику для повышения надежности теплоснабжения Красноярска

Энергетики закупают новую технику для повышения надежности теплоснабжения Красноярска

4 декабря 2024, 09:41
«Сибирская генерирующая компания» продолжает модернизацию парка оборудования в связи с масштабной программой реконструкции и строительства теплосетей, которую энергетики реализуют с 2020 года. В этом году Красноярская теплосеть обновляет 25 единиц специализированной техники и автотранспорта.

На протяжении последних пяти лет СГК реконструирует и строит в Красноярске более 50 километров трубопроводов в год. Одновременно в работе находятся до 70 участков. Для оперативного проведения работ компания приобрела несколько экскаваторов разного типа.

Автопарк пополнился тяжёлой спецтехникой, оперативными машинами и передвижной мастерской для восстановительных работ — МАВР. Потенциал такой мастерской необходим при авариях, когда от скорости обнаружения и устранения порыва зависит теплоснабжение горожан.

«Новая техника позволит нам быстрее и качественнее ремонтировать теплосети, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации, поддерживать объекты теплосетевого хозяйства в исправном состоянии для обеспечения надежного теплоснабжения Красноярска. Это особенно актуально в связи с ростом требований не только к качеству теплоснабжения, но и к условиям проведения работ», — рассказал директор Красноярской теплосети Сергей Иванов.

СГК с 2020 года переложила и построила в Красноярске 250 км теплосетей. В прошлую зиму Красноярск городская диспетчерская служба 005 зафиксировала снижение количества жалоб на отопление на 40%. Строительство новых трубопроводов создало возможности для подключения новостроек и замещения неэффективных котельных, 35 таких объектов исчезли с карты города.

#Владислав Савончик
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