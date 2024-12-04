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Posted 4 декабря, 11:55

Published 4 декабря, 11:55

Modified 4 декабря, 12:07

Updated 4 декабря, 12:07

«Господи, дай мне сил»: Красноярск снова сковали 8-балльные пробки

«Господи, дай мне сил»: Красноярск снова сковали 8-балльные пробки

4 декабря 2024, 11:55
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 4 декабря, Красноярск сковали 8-балльные пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

По данным 2gis, городские дороги в 18:50 сковывают 8-балльные пробки.

Фото: 2gis.ru

Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Дубровинского, Маркса, Ленина, Вейнбаума, Шахтеров, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка.

Фото: cam.krk.ru

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Матросова, Мичурина.

Фото: cam.krk.ru

В комментариях на картах красноярцы ругаются и шутят:

Фото: 2gis.ru
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Пробки#Затор
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