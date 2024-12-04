«Господи, дай мне сил»: Красноярск снова сковали 8-балльные пробки

Сегодня вечером, 4 декабря, Красноярск сковали 8-балльные пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

По данным 2gis, городские дороги в 18:50 сковывают 8-балльные пробки. Фото: 2gis.ru Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Дубровинского, Маркса, Ленина, Вейнбаума, Шахтеров, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка. Фото: cam.krk.ru Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Матросова, Мичурина. Фото: cam.krk.ru В комментариях на картах красноярцы ругаются и шутят: Фото: 2gis.ru Читайте также: На Коммунальном мосту собралась огромная пробка из-за массовой аварии с 5 машинами Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками