«Господи, дай мне сил»: Красноярск снова сковали 8-балльные пробки

Posted 4 декабря, 11:55
Published 4 декабря, 11:55
Modified 4 декабря, 12:07
Updated 4 декабря, 12:07
По данным 2gis, городские дороги в 18:50 сковывают 8-балльные пробки.
Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Дубровинского, Маркса, Ленина, Вейнбаума, Шахтеров, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка.
Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Матросова, Мичурина.
В комментариях на картах красноярцы ругаются и шутят: