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Posted 4 декабря, 06:42

Published 4 декабря, 06:42

Modified 4 декабря, 06:44

Updated 4 декабря, 06:44

Хотели митинговать: экс-красноярка рассказала, как москвичи реагируют на отключения

Хотели митинговать: экс-красноярка рассказала, как москвичи реагируют на отключения

4 декабря 2024, 06:42
Фото: Юлия Белая, соцсети.
Экс-красноярка Юлия Белая рассказала, как жители Москвы реагируют на отключения света и воды. Они хотели выйти на митинг и писать письмо президенту.

О ситуации Юлия рассказала в своих соцсетях. В ЖК, где она живет, 3 декабря на 12 часов отключили электричество, воду и отопление. Девушка пишет, что весь вечер «просидела в чате дома и рыдала от комментариев»:

«Температура в квартире +15, мы замерзаем. А на улице, на секундочку, +2. Мы умираем с голоду!!! Где наша горячая вода? Пострадавшие, давайте выходить на митинг», — цитирует соседей Юлия.

Еще, говорит экс-красноярка, в чате кто-то предлагал написать президенту.

При этом девушку впечатлило то, насколько отзывчивые оказались жители. По её словам, соседи носили мамам с грудничками термосы с горячей водой, приносили продукты тем, кто не мог выйти из дома, и просто были с друг другом «на связи».

Фото: Юлия Белая, соцсети

В итоге жители связлись со СМИ и МЧС. Службы привезли несколько грузовиков с генератароми и запитали весь район.

«Это увлекательный был аттракцион и очень позновательный, как решаются проблемы в Москве и в регионах. Дикий контраст! Могу сказать одно точно: здесь люди знают свои права. Не подстраиваются, не ищут самостоятельно пути решения проблемы, не молчат», — подытожила Юлия.
Фото: Юлия Белая, соцсети
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