Хотели митинговать: экс-красноярка рассказала, как москвичи реагируют на отключения

Posted 4 декабря, 06:42
Published 4 декабря, 06:42
Modified 4 декабря, 06:44
Updated 4 декабря, 06:44
О ситуации Юлия рассказала в своих соцсетях. В ЖК, где она живет, 3 декабря на 12 часов отключили электричество, воду и отопление. Девушка пишет, что весь вечер «просидела в чате дома и рыдала от комментариев»:
«Температура в квартире +15, мы замерзаем. А на улице, на секундочку, +2. Мы умираем с голоду!!! Где наша горячая вода? Пострадавшие, давайте выходить на митинг», — цитирует соседей Юлия.
Еще, говорит экс-красноярка, в чате кто-то предлагал написать президенту.
При этом девушку впечатлило то, насколько отзывчивые оказались жители. По её словам, соседи носили мамам с грудничками термосы с горячей водой, приносили продукты тем, кто не мог выйти из дома, и просто были с друг другом «на связи».
В итоге жители связлись со СМИ и МЧС. Службы привезли несколько грузовиков с генератароми и запитали весь район.
«Это увлекательный был аттракцион и очень позновательный, как решаются проблемы в Москве и в регионах. Дикий контраст! Могу сказать одно точно: здесь люди знают свои права. Не подстраиваются, не ищут самостоятельно пути решения проблемы, не молчат», — подытожила Юлия.