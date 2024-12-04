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Posted 4 декабря, 10:06

Published 4 декабря, 10:06

Modified 4 декабря, 10:08

Updated 4 декабря, 10:08

Синоптик объяснил, почему в Красноярске нет морозов

Морозов не будет? Синоптик объяснил, почему в Красноярске тепло

4 декабря 2024, 10:06
Фото: prmira.ru.

Синоптик объяснил, почему в Красноярске нет морозов

В Красноярске, несмотря на наступление декабря, по-прежнему теплая погода. Мы спросили синоптика, почему в городе все еще тепло и придет ли похолодание в ближайшее время.

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов объяснил, что в Красноярске сейчас тепло из-за того, что город находится в теплом секторе циклона.

Теплый сектор циклона — это зона, находящаяся между теплым и холодным фронтами, которая содержит теплый воздух.

«Теплая погода наблюдается не только у нас, но и в Западной Сибири. На Урале в отдельных районах отмечаются плюсовые температуры. К счастью, у нас пока такого нет.
Предварительно, до конца этой субботы в Красноярске будет тепло. После этого нас атакует холодный фронт и ожидается похолодание».

В ночь на четверг, 5 декабря, в городе будет -5…-7, днем от -2 до -4. В пятницу, 6 декабря, в ночные часы будет около -3…-5, днем прогнозируется от 0 до -2 градусов.

«В ночь на субботу, 7 декабря, в Красноярске будет от -5 до -7, днем -3…-5. В воскресенье ночью -8…-10, в дневные часы -5…-7 градусов.
Предварительно, 9 и 10 декабря, понедельник и вторник соответственно, ночью прогнозируется от -13 до -17, днем — от -10 до -12».

В течение этой недели красноярцев ожидает снежная погода.

  • Ранее Дмитрий Ульянов дал прогноз на декабрь в Красноярске и рассказал, ждать ли красноярцам морозов.
  • Тут можно посмотреть прогноз погоды на новогоднюю ночь в Красноярске.
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