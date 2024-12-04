Морозов не будет? Синоптик объяснил, почему в Красноярске тепло

Posted 4 декабря, 10:06
Published 4 декабря, 10:06
Modified 4 декабря, 10:08
Updated 4 декабря, 10:08
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов объяснил, что в Красноярске сейчас тепло из-за того, что город находится в теплом секторе циклона.
Теплый сектор циклона — это зона, находящаяся между теплым и холодным фронтами, которая содержит теплый воздух.
«Теплая погода наблюдается не только у нас, но и в Западной Сибири. На Урале в отдельных районах отмечаются плюсовые температуры. К счастью, у нас пока такого нет.
Предварительно, до конца этой субботы в Красноярске будет тепло. После этого нас атакует холодный фронт и ожидается похолодание».
В ночь на четверг, 5 декабря, в городе будет -5…-7, днем от -2 до -4. В пятницу, 6 декабря, в ночные часы будет около -3…-5, днем прогнозируется от 0 до -2 градусов.
«В ночь на субботу, 7 декабря, в Красноярске будет от -5 до -7, днем -3…-5. В воскресенье ночью -8…-10, в дневные часы -5…-7 градусов.
Предварительно, 9 и 10 декабря, понедельник и вторник соответственно, ночью прогнозируется от -13 до -17, днем — от -10 до -12».
В течение этой недели красноярцев ожидает снежная погода.