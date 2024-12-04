Отец 4 погибших детей из Красной Сопки рассказал, что происходило в день трагедии

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами. Но некоторые химики и отец не верят в это.