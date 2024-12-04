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Posted 4 декабря, 01:58

Published 4 декабря, 01:58

Modified 4 декабря, 08:03

Updated 4 декабря, 08:03

Отец 4 погибших детей из Красной Сопки рассказал, что происходило в день трагедии

Отец 4 погибших детей из Красной Сопки рассказал, что происходило в день трагедии

4 декабря 2024, 01:58
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Отец четверых погибших от отравления детей из Красноярского края раскрыл подробности трагедии. Мужчина не верит, что его дети погибли из-за отравления дихлофосом.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами. Но некоторые химики и отец не верят в это.

В интервью «Рен ТВ» глава семейства рассказал, что 20 сентября попросил своего сына купить средство от насекомых. Вечером, говорит мужчина, он попросил семью выйти на улицу, чтобы обработать дом.

Он отмечает, что распылил дихлофос во всех комнатах и вышел из дома. Спустя какое-то время, продолжает глава семьи, он открыл окна в доме и проветривал помещение около 1,5-2 часов.

Мужчина заявляет, что, когда семья зашла внутрь, никакого запаха в доме не было, а после ужина все чувствовали себя нормально.

«Ребятишки — кто мультики смотрел, кто в телефоне сидел. У каждого был свой телефон. Все себя прекрасно чувствовали. Под утро, я не знаю, во сколько времени это было, все: недомогание, слабость, непонимание вообще, где находишься еще».

Мужчина в разговоре с журналистами заявил, что не верит, что его дети умерли из-за острого отравления инсектицидами.

Следователи предъявили обвинение отцу. Против него возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее производитель дихлофоса, компания «Сибиар», сообщил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Некоторые химики также заявляли, что дети не могли умереть из-за острого отравления инсектицидами.

Однако в СК со ссылкой на других экспертов заявляют, что в современном дихлофосе используются вещества нового поколения, которые в разы опаснее, чем тот советский дихлофос.

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