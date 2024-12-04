Красноярцы стали чаще заражаться паразитами. Какую рыбу они ели?

Posted 4 декабря, 02:52
Published 4 декабря, 02:52
Modified 4 декабря, 05:20
Updated 4 декабря, 05:20
За 10 месяцев этого года заболевание нашли у 1443 человек. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Специалисты отмечают, что паразитов от рыб находят не только у взрослых, но и у детей. С начала года заболевание выявили у 261 ребенка.
Чаще всего в этом году описторхозом болели жители Красноярска, Дивногорска, Назарова, Ачинска, Лесосибирска, Шарыпова, Енисейска, Бирилюсского, Ужурского, Мотыгинского и Тасеевского районов.
В Роспотребнадзоре отмечают, что в основном люди заражались после употребления хариуса, плотвы, ельцов, карася, щуки, язя и леща. Большинство пациентов ели малосоленую, копченую, сырую, сушеную рыбу и строганину.
Описторхоз — паразитарное заболевание печени и желчевыводящих путей, вызываемое плоскими червями-сосальщиками.
На начальной стадии у человека повышается температура до 37,5 градусов, появляются слабость в теле, сонливость и боли в правом подреберье.
На средне-тяжелой стадии появляется интоксикация, лихорадка до 39 градусов, тошнота, рвота, агрессивность и нервозность. На коже могут быть высыпания, напоминающие крапивницу. Появляются неприятные ощущения в области сердца, снижается артериальное давление.
Постепенно болезнь переходит в хроническую форму. При этом хронический описторхоз может протекать практически бессимптомно на протяжении длительного времени. Заболевание нарушает обмен веществ, провоцирует развитие рака желчного пузыря и цирроза печени.