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Posted 4 декабря, 02:52

Published 4 декабря, 02:52

Modified 4 декабря, 05:20

Updated 4 декабря, 05:20

Почти 1,5 тысячи жителей Красноярского края подхватили паразитов от рыб

Красноярцы стали чаще заражаться паразитами. Какую рыбу они ели?

4 декабря 2024, 02:52
Фото: 1MI.

Почти 1,5 тысячи жителей Красноярского края подхватили паразитов от рыб

В Красноярском крае выросло число заболевших описторхозом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

За 10 месяцев этого года заболевание нашли у 1443 человек. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Специалисты отмечают, что паразитов от рыб находят не только у взрослых, но и у детей. С начала года заболевание выявили у 261 ребенка.

Чаще всего в этом году описторхозом болели жители Красноярска, Дивногорска, Назарова, Ачинска, Лесосибирска, Шарыпова, Енисейска, Бирилюсского, Ужурского, Мотыгинского и Тасеевского районов.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в основном люди заражались после употребления хариуса, плотвы, ельцов, карася, щуки, язя и леща. Большинство пациентов ели малосоленую, копченую, сырую, сушеную рыбу и строганину.

Описторхоз — паразитарное заболевание печени и желчевыводящих путей, вызываемое плоскими червями-сосальщиками.

На начальной стадии у человека повышается температура до 37,5 градусов, появляются слабость в теле, сонливость и боли в правом подреберье.

На средне-тяжелой стадии появляется интоксикация, лихорадка до 39 градусов, тошнота, рвота, агрессивность и нервозность. На коже могут быть высыпания, напоминающие крапивницу. Появляются неприятные ощущения в области сердца, снижается артериальное давление.

Постепенно болезнь переходит в хроническую форму. При этом хронический описторхоз может протекать практически бессимптомно на протяжении длительного времени. Заболевание нарушает обмен веществ, провоцирует развитие рака желчного пузыря и цирроза печени.

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