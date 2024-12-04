Прокурор запросил пожизненное для извращенца, накачавшего девочку наркотиками

Posted 4 декабря, 06:02
Published 4 декабря, 06:02
Modified 4 декабря, 07:37
Updated 4 декабря, 07:37
Все произошло еще в ноябре 2023 года. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривали в закрытом режиме в краевом суде.
По версии следствия, мужчина проследил за 9-летней девочкой и проник в квартиру, где она живет со матерью. Там он надругался над ребенком и снял это на телефон.
По данным следствия, в какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин приставил нож и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.
В прокуратуре уточняют, что мужчина имел непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и за грабеж в 2019 году.
«Подсудимый совершил преступления дерзкие, жестокие, из ряда вон выходящие, следствием которых стала неизгладимая психологическая травма совсем маленькой девочки», — заявил на суде прокурор края Роман Тютюник.
Подсудимый возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал».
Помимо угрозы убийством (статья 119 УК РФ) и действий сексуального характера (часть 5 статьи 132 УК РФ) Харлашин обвиняется в сбыте наркотиков (часть 4 статьи 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (часть 2 статьи 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (статья 139 УК РФ).
Оглашение приговора состоится в Красноярском краевом суде 11 декабря.