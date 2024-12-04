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Posted 4 декабря, 06:02

Published 4 декабря, 06:02

Modified 4 декабря, 07:37

Updated 4 декабря, 07:37

Прокурор запросил пожизненное для извращенца, накачавшего девочку наркотиками

Прокурор запросил пожизненное для извращенца, накачавшего девочку наркотиками

4 декабря 2024, 06:02
Фото: соцсети.
Прокурор Красноярского края запросил 46-летнему Владиславу Харлашину пожизненное лишение свободы в колонии особого режима за преступления против 9-летней девочки. По версии обвинения, мужчина «совершал развратные действия» более 3 часов, угрожал убить, накачал наркотиками и снял это все на видео.

Все произошло еще в ноябре 2023 года. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривали в закрытом режиме в краевом суде.

По версии следствия, мужчина проследил за 9-летней девочкой и проник в квартиру, где она живет со матерью. Там он надругался над ребенком и снял это на телефон.

По данным следствия, в какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин приставил нож и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре уточняют, что мужчина имел непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и за грабеж в 2019 году.

«Подсудимый совершил преступления дерзкие, жестокие, из ряда вон выходящие, следствием которых стала неизгладимая психологическая травма совсем маленькой девочки», — заявил на суде прокурор края Роман Тютюник.

Подсудимый возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал».

Помимо угрозы убийством (статья 119 УК РФ) и действий сексуального характера (часть 5 статьи 132 УК РФ) Харлашин обвиняется в сбыте наркотиков (часть 4 статьи 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (часть 2 статьи 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (статья 139 УК РФ).

Оглашение приговора состоится в Красноярском краевом суде 11 декабря.

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