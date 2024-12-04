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Posted 4 декабря, 03:55

Published 4 декабря, 03:55

Modified 4 декабря, 04:40

Updated 4 декабря, 04:40

Пьяному водителю грозит до 15 лет за смертельную аварию на юге края

Пьяному водителю грозит до 15 лет за смертельную аварию на юге края

4 декабря 2024, 03:55
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярском крае на трассе в Минусинском районе произошла массовая авария, в которой погибли 2 человека. Против одного из водителей завели уголовное дело.

Авария случилась вечером 3 декабря на трассе в Минусинском районе. Предварительно, водитель Toyota ехал в сторону Абакана и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору».

Затем иномарка столкнулась с фурой и автомобилем «ВАЗ-2114». От полученных травм 35-летний и 67-летний пассажиры Toyota скончались до приезда скорой. Водителей «Лады» и ВАЗа доставили в больницу.

Сотрудники ДПС выяснили, что водитель иномарки был пьян. Против него завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим смерть двух и более лиц (пункт «а» часть 6 статья 264 УК РФ).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД сообщили, что автовладельца задержали.

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