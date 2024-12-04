Пьяному водителю грозит до 15 лет за смертельную аварию на юге края

Posted 4 декабря, 03:55
Published 4 декабря, 03:55
Modified 4 декабря, 04:40
Updated 4 декабря, 04:40
Авария случилась вечером 3 декабря на трассе в Минусинском районе. Предварительно, водитель Toyota ехал в сторону Абакана и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору».
Затем иномарка столкнулась с фурой и автомобилем «ВАЗ-2114». От полученных травм 35-летний и 67-летний пассажиры Toyota скончались до приезда скорой. Водителей «Лады» и ВАЗа доставили в больницу.
Сотрудники ДПС выяснили, что водитель иномарки был пьян. Против него завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим смерть двух и более лиц (пункт «а» часть 6 статья 264 УК РФ).
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД сообщили, что автовладельца задержали.