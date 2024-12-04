«Сибиряка» оштрафовали на 300 тысяч из-за развязки на Северном шоссе

Posted 4 декабря, 10:01
Published 4 декабря, 10:01
Modified 4 декабря, 10:03
Updated 4 декабря, 10:03
Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».
Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.
После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.
Как сообщили в прокуратуре, представитель подрядчика просил прекратить производство по делу. Он заявил, что у компании отсутствует понимание «объема неисполненных контрактных обязательств».
Однако суд назначил фирме 300 тысяч рублей штрафа.