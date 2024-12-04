prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 08:32

Published 4 декабря, 08:32

Modified 4 декабря, 10:01

Updated 4 декабря, 10:01

Появились подробности прошлых дел извращенца, накачавшего девочку наркотиками

Снял трусы с мальчика и забрал телефон: что известно о прошлом нападении извращенца

4 декабря 2024, 08:32

Появились подробности прошлых дел извращенца, накачавшего девочку наркотиками

В Красноярске судят Владислава Харлашина, который, по версии следствия, надругался над 9-летней девочкой, угрожал ее убить, накачал наркотиками и снял это все на видео. «Проспект Мира» узнал, за что он был ранее судим.

Как сообщили в прокуратуре, 46-летний Харлашин имел две непогашенные судимости — за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и за грабеж в 2019 году.

В картотеке краевого суда мы нашли апелляцию по последнему уголовному делу. В решении суда говорится, что мужчина судим трижды. Мы установили хронологию дел.

В мае 2007 года Емельяновский районный суд приговорил Харлашина к 3 годам колонии за грабеж (ч. 1 ст. 161) и мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Однако, отбыв половину срока, он освободился по УДО.

Спустя несколько месяцев после освобождения, в декабре 2008 года, Дивногорский городской суд приговорил его к 9 годам и 2 месяцам колонии. Харлашина обвинили в насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Подробностей нет, однако известно, что речь идет о половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Летом 2017 года Харлашин освободился, за ним установили административный надзор до сентября 2025 года. Однако через полтора года, в марте 2019-го, Харлашина осудили за грабеж 8-летнего мальчика.

В картотеке Советского районного суда описано произошедшее. Харлашин увидел в подъезде незнакомого ребенка с телефоном. Он подошел к нему сзади, обхватил и закрыл ему рот. Мужчина пригрозил мальчику и стал его обыскивать, снял с него куртку и брюки с трусами.

Харлашин, установили в суде, нашел телефон у школьника и забрал его себе. В этот момент в подъезд зашел мужчина, тогда осужденный сбежал, прихватив брюки и трусы школьника. Мужчину признали виновным в грабеже, назначили 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима и удовлетворили иск морального вреда на 50 тысяч рублей.

После этого Харлашин оказался под административным надзором сроком до 2030 года. За ним должны были наблюдать полицейские.

В ноябре 2023 года, по версии обвинения, он надругался над 9-летней девочкой, угрожал убийством, накачал ее наркотиками и снимал все на видео. Это его четвертое уголовное дело. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривают в закрытом режиме в краевом суде.

По версии следствия, мужчина, будучи в наркотическим опьянением, проследил за девочкой и проник в квартиру, где она проживает со матерью. Там он надругался над ребенком и снял это на телефон.

В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к девочке и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.

Прокурор запросил ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. На суде Харлашин возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал».

Помимо угрозы убийством (ст. 119 УК РФ) и действий сексуального характера (п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ) Харлашин обвиняется в сбыте наркотиков (п. «в» ч. 4 ст. 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Оглашение приговора состоится в Красноярском краевом суде 11 декабря.

Читайте также:
Подозреваемый в убийстве школьницы мог над ней надругаться, а затем оставить свиньям«Крики услышали соседи»: в селе края подростки жестоко надругались над школьникомЖитель Дивногорска надругался над девушкой перед убийством
#Владислав Савончик#Происшествия#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика