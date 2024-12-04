Снял трусы с мальчика и забрал телефон: что известно о прошлом нападении извращенца

Posted 4 декабря, 08:32
Published 4 декабря, 08:32
Modified 4 декабря, 10:01
Updated 4 декабря, 10:01
Как сообщили в прокуратуре, 46-летний Харлашин имел две непогашенные судимости — за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году и за грабеж в 2019 году.
В картотеке краевого суда мы нашли апелляцию по последнему уголовному делу. В решении суда говорится, что мужчина судим трижды. Мы установили хронологию дел.
В мае 2007 года Емельяновский районный суд приговорил Харлашина к 3 годам колонии за грабеж (ч. 1 ст. 161) и мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Однако, отбыв половину срока, он освободился по УДО.
Спустя несколько месяцев после освобождения, в декабре 2008 года, Дивногорский городской суд приговорил его к 9 годам и 2 месяцам колонии. Харлашина обвинили в насильственных действиях сексуального характера (п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Подробностей нет, однако известно, что речь идет о половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Летом 2017 года Харлашин освободился, за ним установили административный надзор до сентября 2025 года. Однако через полтора года, в марте 2019-го, Харлашина осудили за грабеж 8-летнего мальчика.
В картотеке Советского районного суда описано произошедшее. Харлашин увидел в подъезде незнакомого ребенка с телефоном. Он подошел к нему сзади, обхватил и закрыл ему рот. Мужчина пригрозил мальчику и стал его обыскивать, снял с него куртку и брюки с трусами.
Харлашин, установили в суде, нашел телефон у школьника и забрал его себе. В этот момент в подъезд зашел мужчина, тогда осужденный сбежал, прихватив брюки и трусы школьника. Мужчину признали виновным в грабеже, назначили 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима и удовлетворили иск морального вреда на 50 тысяч рублей.
После этого Харлашин оказался под административным надзором сроком до 2030 года. За ним должны были наблюдать полицейские.
В ноябре 2023 года, по версии обвинения, он надругался над 9-летней девочкой, угрожал убийством, накачал ее наркотиками и снимал все на видео. Это его четвертое уголовное дело. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривают в закрытом режиме в краевом суде.
По версии следствия, мужчина, будучи в наркотическим опьянением, проследил за девочкой и проник в квартиру, где она проживает со матерью. Там он надругался над ребенком и снял это на телефон.
В какой-то момент девочке позвонила мама, Харлашин, по данным следствия, приставил нож к девочке и угрожал убить, если та расскажет о случившемся. Сообщается, что после этого он вколол девочке три шприца с наркотиками. Ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.
Прокурор запросил ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. На суде Харлашин возразил против предложенного наказания и заявил, что «ничего сверхстрашного он не совершал».
Помимо угрозы убийством (ст. 119 УК РФ) и действий сексуального характера (п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ) Харлашин обвиняется в сбыте наркотиков (п. «в» ч. 4 ст. 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).
Оглашение приговора состоится в Красноярском краевом суде 11 декабря.