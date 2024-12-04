Снял трусы с мальчика и забрал телефон: что известно о прошлом нападении извращенца

В ноябре 2023 года, по версии обвинения, он надругался над 9-летней девочкой, угрожал убийством, накачал ее наркотиками и снимал все на видео. Это его четвертое уголовное дело. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривают в закрытом режиме в краевом суде.