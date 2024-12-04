prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 13:00

Published 4 декабря, 13:00

Modified 4 декабря, 13:02

Updated 4 декабря, 13:02

Цены на аренду квартир в Красноярске выросли на 29% за год

Цены на аренду квартир в Красноярске выросли на 29% за год

4 декабря 2024, 13:00
Фото: prmira.ru.
В Красноярске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья за год выросла на 29,2%.

Такими данными делится сервис «Яндекс Аренда». Аналитики говорят, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года стоимость аренды выросла на 29,2% — в ноябре 2024 года средняя стоимость аренды достигла 26 тысяч рублей в месяц.

При этом, число предложений на рынке аренды в городе выросло на 26,2%. Аналитики объясняют это тем, что люди стали выставлять под сдачу купленные квартиры и те квартиры, которые не смогли продать.

«Такая стратегия сегодня популярна среди собственников. В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня. Те, кто не готов ждать такой срок или делать значительный дисконт, чтобы ускорить продажу, начинают сдавать квартиры, чтобы обеспечить себе стабильный доход», — заявил руководитель сервиса Роман Жуков.
Читайте также:
Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в КрасноярскеКрасноярск стал лидером по росту цен на аренду жилья среди городов-миллионниковКрасноярск попал в топ городов по спросу на посуточную аренду квартир
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Квартира#Аренда#Рост цен#Аренда квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика