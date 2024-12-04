Цены на аренду квартир в Красноярске выросли на 29% за год

Posted 4 декабря, 13:00
Published 4 декабря, 13:00
Modified 4 декабря, 13:02
Updated 4 декабря, 13:02
Такими данными делится сервис «Яндекс Аренда». Аналитики говорят, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года стоимость аренды выросла на 29,2% — в ноябре 2024 года средняя стоимость аренды достигла 26 тысяч рублей в месяц.
При этом, число предложений на рынке аренды в городе выросло на 26,2%. Аналитики объясняют это тем, что люди стали выставлять под сдачу купленные квартиры и те квартиры, которые не смогли продать.
«Такая стратегия сегодня популярна среди собственников. В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня. Те, кто не готов ждать такой срок или делать значительный дисконт, чтобы ускорить продажу, начинают сдавать квартиры, чтобы обеспечить себе стабильный доход», — заявил руководитель сервиса Роман Жуков.