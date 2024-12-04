В Красноярске мальчика назвали в честь богатыря

Posted 4 декабря, 02:33
Published 4 декабря, 02:33
Modified 4 декабря, 05:20
Updated 4 декабря, 05:20
В краевом агентстве ЗАГС рассказали, что в Красноярске у супругов Никиты и Анастасии родился сын, которого назвали Добрыней.
Сотрудники ведомства отмечают, что за последние две недели в отделении ЗАГСа Советского района зарегистрировали двух мальчиков с именем Добрыня Никитич.
Это имя носит один из самых главных богатырей Древней Руси. Согласно сказаниям, Добрыня Никитич обладал невероятной физической силой, смелостью и дипломатичностью, а также знал несколько языков.
Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям в ноябре.