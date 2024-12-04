prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 02:33

Published 4 декабря, 02:33

Modified 4 декабря, 05:20

Updated 4 декабря, 05:20

В Красноярске мальчика назвали в честь богатыря

В Красноярске мальчика назвали в честь богатыря

4 декабря 2024, 02:33
Фото: 1MI.
В Красноярске супруги назвали сына в честь известного русского богатыря и героя многих народных сказаний.

В краевом агентстве ЗАГС рассказали, что в Красноярске у супругов Никиты и Анастасии родился сын, которого назвали Добрыней.

Сотрудники ведомства отмечают, что за последние две недели в отделении ЗАГСа Советского района зарегистрировали двух мальчиков с именем Добрыня Никитич.

Это имя носит один из самых главных богатырей Древней Руси. Согласно сказаниям, Добрыня Никитич обладал невероятной физической силой, смелостью и дипломатичностью, а также знал несколько языков.

Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям в ноябре.

Читайте также:
ЗАГС Красноярского края назвал самые уникальные и популярные имена детейВ Красноярском крае родился мальчик с уникальным и красивым именемКрасноярского блогера критикуют за «кофейное» имя дочери. Девочку назвали Латтея
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#ЗАГС#Имена#Редкие имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика