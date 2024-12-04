В Красноярске открыли первую лабораторию гибридных образовательных технологий

Posted 4 декабря, 09:13
Published 4 декабря, 09:13
Modified 4 декабря, 09:15
Updated 4 декабря, 09:15
Лаборатория открылась при поддержке Сбера. Управляющий красноярским отделением банка Антон Милютин отметил, что инновации помогут студентам стать мобильнее и избавиться от ограничений в процессе обучения.
«Создание гибридной аудитории — это не только инфраструктурное изменение, это перезагрузка подхода к образовательному процессу. Активное использование гибридной аудитории позволит повысить мобильность студентов, стереть ограничивающие факторы в образовательном процессе», — считает Милютин.
Аудитория оснащена современным оборудованием, включая:
Это пространство подходит для всех форматов обучения. Студенты могут посещать очные занятия или подключаться дистанционно, а еще смотреть лекции в записи благодаря быстрой обработке материалов.
Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин подчеркнул важность масштабирования проекта:
«Такой высокотехнологичный проект можно не только масштабировать в высшей школе, но и внедрить в общеобразовательные учреждения, чтобы, например, у ребят из отдаленных территорий края была возможность принять участие в занятиях, которые организуются преподавателями из крупных городов края или даже России».
Проект, по мнению Распопина, соответствует стратегии научно-технологического развития региона. Он также отметил, что важно не только создавать инфраструктуру, но и обучать специалистов, способных работать с такими технологиями.
СФУ уже имеет опыт гибридного обучения: подобная работа началась еще в 2022 году. Как заявил проректор по учебной работе Денис Гуц, новый формат оказался оптимальным для студентов.
«Практика показала, что учиться только дистанционно — не так интересно. Гибридный формат, то есть совмещение онлайн и офлайн-занятий — это оптимальный вариант для учащихся. Это — современный, качественный, актуальный подход, и в свое время СФУ стал одним из первых университетов в России, кто предложил студентам подобную практику образования», — пояснил он.
Этот формат особенно востребован у студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда могут присутствовать на занятиях очно. До конца 2025 года в СФУ планируют открыть еще восемь гибридных аудиторий на четырех основных кампусах университета.