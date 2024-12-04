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Posted 4 декабря, 09:13

Published 4 декабря, 09:13

Modified 4 декабря, 09:15

Updated 4 декабря, 09:15

В Красноярске открыли первую лабораторию гибридных образовательных технологий

В Красноярске открыли первую лабораторию гибридных образовательных технологий

4 декабря 2024, 09:13
Фото: Сбер.
В СФУ открылась первая в регионе лаборатория гибридных образовательных технологий. Новая аудитория позволяет совмещать онлайн- и офлайн-форматы обучения, делая образовательные программы доступными даже для жителей самых удаленных уголков России.

Лаборатория открылась при поддержке Сбера. Управляющий красноярским отделением банка Антон Милютин отметил, что инновации помогут студентам стать мобильнее и избавиться от ограничений в процессе обучения.

«Создание гибридной аудитории — это не только инфраструктурное изменение, это перезагрузка подхода к образовательному процессу. Активное использование гибридной аудитории позволит повысить мобильность студентов, стереть ограничивающие факторы в образовательном процессе», — считает Милютин.

Аудитория оснащена современным оборудованием, включая:

  • Несколько камер с автонастройкой: они фиксируют движение лектора и позволяют наблюдать за ним и цифровой доской.
  • Интеллектуальную звуковую систему: звук передается с высоким качеством, даже вопросы из зала слышны учащимся онлайн.
  • Тач-панель: обеспечивает удобное управление презентациями и взаимодействие с онлайн-докладчиками.
Фото: Сбер

Это пространство подходит для всех форматов обучения. Студенты могут посещать очные занятия или подключаться дистанционно, а еще смотреть лекции в записи благодаря быстрой обработке материалов.

Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин подчеркнул важность масштабирования проекта:

«Такой высокотехнологичный проект можно не только масштабировать в высшей школе, но и внедрить в общеобразовательные учреждения, чтобы, например, у ребят из отдаленных территорий края была возможность принять участие в занятиях, которые организуются преподавателями из крупных городов края или даже России».

Проект, по мнению Распопина, соответствует стратегии научно-технологического развития региона. Он также отметил, что важно не только создавать инфраструктуру, но и обучать специалистов, способных работать с такими технологиями.

СФУ уже имеет опыт гибридного обучения: подобная работа началась еще в 2022 году. Как заявил проректор по учебной работе Денис Гуц, новый формат оказался оптимальным для студентов.

«Практика показала, что учиться только дистанционно — не так интересно. Гибридный формат, то есть совмещение онлайн и офлайн-занятий — это оптимальный вариант для учащихся. Это — современный, качественный, актуальный подход, и в свое время СФУ стал одним из первых университетов в России, кто предложил студентам подобную практику образования», — пояснил он.

Этот формат особенно востребован у студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда могут присутствовать на занятиях очно. До конца 2025 года в СФУ планируют открыть еще восемь гибридных аудиторий на четырех основных кампусах университета.

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