В Красноярске появилась вакансия дегустатора шаурмы с зарплатой 150 тысяч

На сайте можно найти и другие вакансии от шаурмичных, однако в основном ищут более «классический» персонад. Например, Magic Burger сейчас в поисках повара с зарплатой 80-90 тысяч рублей, а «Грильница» ищет повара с зарплатой до 64 тысяч.