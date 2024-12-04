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Posted 4 декабря, 10:40

Published 4 декабря, 10:40

Modified 4 декабря, 10:49

Updated 4 декабря, 10:49

В Красноярске появилась вакансия дегустатора шаурмы с зарплатой 150 тысяч

В Красноярске появилась вакансия дегустатора шаурмы с зарплатой 150 тысяч

4 декабря 2024, 10:40
Фото: 1MI.
В Красноярске ищут дегустатора шаурмы с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Сеть Shaurmeals ищет на hh дегустатора. Согласно объявлению, сотруднику нужно будет ежедневно давать оценку качества 2-3 видов шаурмы и напитков, а затем заполнять отчеты. Работать предстоит в заведениях на улицах Ястынская и Академика Вавилова.

В условиях сказано, что заработная плата составит от 150 тысяч рублей в месяц.

Вакансия предполагает гибкий график работы с возможностью частичной занятости. Опыт работы не требуется.

На сайте можно найти и другие вакансии от шаурмичных, однако в основном ищут более «классический» персонад. Например, Magic Burger сейчас в поисках повара с зарплатой 80-90 тысяч рублей, а «Грильница» ищет повара с зарплатой до 64 тысяч.

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