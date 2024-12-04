В Красноярске появилась вакансия дегустатора шаурмы с зарплатой 150 тысяч

Posted 4 декабря, 10:40
Published 4 декабря, 10:40
Modified 4 декабря, 10:49
Updated 4 декабря, 10:49
Сеть Shaurmeals ищет на hh дегустатора. Согласно объявлению, сотруднику нужно будет ежедневно давать оценку качества 2-3 видов шаурмы и напитков, а затем заполнять отчеты. Работать предстоит в заведениях на улицах Ястынская и Академика Вавилова.
В условиях сказано, что заработная плата составит от 150 тысяч рублей в месяц.
Вакансия предполагает гибкий график работы с возможностью частичной занятости. Опыт работы не требуется.