Выплаты детских пособий в 2025 году: изменения, суммы, график

Posted 4 декабря, 11:35
Published 4 декабря, 11:35
Modified 4 декабря, 12:12
Updated 4 декабря, 12:12
Рассказываем о том, как изменится размер двух основных пособий на детей в 2025 году, и связаны ли они с МРОТ.
МРОТ в 2025 году увеличится на 16,6% — с 19 242 до 22 440 рублей. Однако на детские выплаты это повышение не влияет — большинство мер социальной поддержки зависят от прожиточного минимума.
Прожиточный минимум в 2025 году проиндексируют. На федеральном уровне минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубля;
Единое пособие могут получать семьи с детьми до 17 лет, если их доход на человека ниже, чем установленный прожиточный минимум.
Размер пособия на ребенка составляет 50-75-100% от детского прожиточного минимума.
В 2025 году эти пособия увеличатся: для детей выплата будет составлять от 8 600,5 рубля до 17 201 рубля.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получить и работающая, и безработная мама. Однако размер выплаты зависит от дохода матери — оно составляет 40% средней зарплаты за предыдущие 2 года.
Несмотря на это, существует максимальный размер выплаты. В 2025 году его увеличат до 68 995 рублей.
Выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям приходит 8-го числа, для неработающих родителей — 3-го число. Единое пособие на детей до 17 лет начисляется 3-го числа.
Если вы получаете пособие не на карту, а почтой, то график другой: с 1 по 25 число.
Если дата получения пособия выпадает на выходной или праздничный день, то она сдвигается. Обычно, на более ранний рабочий день.
В январе 2025 года с 1 января по 8 января буду выходными днями, поэтому пособия поступят в декабре 2024 года, в последний рабочий день — 28 декабря, суббота.
Пособия начисляют за предыдущий месяц. То есть, в начале декабря 2024 поступят деньги за ноябрь 2024, а в конце — за декабрь 2024. В январе 2025 выплат не будет.
Выплаты в Красноярском крае, как и в других регионах, зависят от прожиточного минимума. В крае ПМ будет равен 21 456 рублям — для трудоспособных граждан, для детей — 19 093 рублям.
Как мы писали ранее, единое пособие на ребенка составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. Получается, в крае пособие будет составлять от 9 546 рублей до 19 093 рублей.
В Красноярском крае можно получать выплату на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственном детсаду — она составляет 4109 рублей.
Еще в крае есть единовременное пособие при рождении двойни или тройни. Его размер — 66,8 тысячи рублей на каждого ребенка.
Информацию о всех выплатах, пособиях, критериях их получения и способах можно найти на сайте министерства социальной политики края.
Для назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет или единое пособие нужно подать заявление: это можно сделать в Соцфонде, в МФЦ или на госуслугах.
Для получения детского пособия обычно необходимо предоставить следующие документы:
Для подачи заявление нужно выбрать его из списка услуг на сайте: заходим в раздел «Услуги» → «Образование Дети» → «Выплаты на детей».
После нужно будет выбрать нужно пособие из списка. Затем откроется форма, которую нужно заполнить. Вас попросят указать ваши паспортные данные, данные супруга, данные о ребенке и ответить еще на несколько вопросов.
Затем нужно будет нажать кнопку подать заявление. Сервис предупредит, что после оформления заявления вас могут пригласить в ближайшее отделение Соцфонда для проверки оригиналов документов.