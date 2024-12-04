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Posted 4 декабря, 11:35

Published 4 декабря, 11:35

Modified 4 декабря, 12:12

Updated 4 декабря, 12:12

Выплаты детских пособий в 2025 году: изменения, суммы, график

Выплаты детских пособий в 2025 году: изменения, суммы, график

4 декабря 2024, 11:35
Фото: 1MI.
Рассказываем, как изменятся детские пособия в 2025 году, когда их будут выплачивать и как их получить.

Изменения в размерах детских пособий в 2025 году

Рассказываем о том, как изменится размер двух основных пособий на детей в 2025 году, и связаны ли они с МРОТ.

Влияние МРОТ на выплаты

МРОТ в 2025 году увеличится на 16,6% — с 19 242 до 22 440 рублей. Однако на детские выплаты это повышение не влияет — большинство мер социальной поддержки зависят от прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в 2025 году проиндексируют. На федеральном уровне минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубля;

Единое пособие на детей до 17 лет: индексирование в 2025 году

Единое пособие могут получать семьи с детьми до 17 лет, если их доход на человека ниже, чем установленный прожиточный минимум.

Размер пособия на ребенка составляет 50-75-100% от детского прожиточного минимума.

В 2025 году эти пособия увеличатся: для детей выплата будет составлять от 8 600,5 рубля до 17 201 рубля.

Максимальный размер единого пособия в РФ в 2025 году составит 17 201 рубльМаксимальный размер единого пособия в РФ в 2025 году составит 17 201 рубль
Максимальный размер единого пособия в РФ в 2025 году составит 17 201 рубль. Фото: prmira.ru

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получить и работающая, и безработная мама. Однако размер выплаты зависит от дохода матери — оно составляет 40% средней зарплаты за предыдущие 2 года.

Несмотря на это, существует максимальный размер выплаты. В 2025 году его увеличат до 68 995 рублей.

График выплат детских пособий в 2025 году

Выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям приходит 8-го числа, для неработающих родителей — 3-го число. Единое пособие на детей до 17 лет начисляется 3-го числа.

Если вы получаете пособие не на карту, а почтой, то график другой: с 1 по 25 число.

Как изменится график выплат в праздничные и выходные дни

Если дата получения пособия выпадает на выходной или праздничный день, то она сдвигается. Обычно, на более ранний рабочий день.

Если дата получения пособия выпадает на выходной или праздничный день, то она сдвигаетсяЕсли дата получения пособия выпадает на выходной или праздничный день, то она сдвигается
Если дата получения пособия выпадает на выходной или праздничный день, то она сдвигается. Фото: 1MI

Сдвиг выплат в январе 2025 года

В январе 2025 года с 1 января по 8 января буду выходными днями, поэтому пособия поступят в декабре 2024 года, в последний рабочий день — 28 декабря, суббота.

Пособия начисляют за предыдущий месяц. То есть, в начале декабря 2024 поступят деньги за ноябрь 2024, а в конце — за декабрь 2024. В январе 2025 выплат не будет.

Региональные особенности выплат в Красноярске

Выплаты в Красноярском крае, как и в других регионах, зависят от прожиточного минимума. В крае ПМ будет равен 21 456 рублям — для трудоспособных граждан, для детей — 19 093 рублям.

Размеры региональных выплат для семей с детьми в Красноярске

Как мы писали ранее, единое пособие на ребенка составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. Получается, в крае пособие будет составлять от 9 546 рублей до 19 093 рублей.

Максимальный размер единого пособия в Красноярском крае в 2025 году составит 19 093 рублейМаксимальный размер единого пособия в Красноярском крае в 2025 году составит 19 093 рублей
Максимальный размер единого пособия в Красноярском крае в 2025 году составит 19 093 рублей. Фото: prmira.ru

Дополнительные меры социальной поддержки в Красноярске

В Красноярском крае можно получать выплату на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственном детсаду — она составляет 4109 рублей.

Еще в крае есть единовременное пособие при рождении двойни или тройни. Его размер — 66,8 тысячи рублей на каждого ребенка.

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Где получить информацию о региональных выплатах

Информацию о всех выплатах, пособиях, критериях их получения и способах можно найти на сайте министерства социальной политики края.

Как подать заявку на получение пособий в Красноярске

Для назначения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет или единое пособие нужно подать заявление: это можно сделать в Соцфонде, в МФЦ или на госуслугах.

Документы, необходимые для получения детских пособий

Для получения детского пособия обычно необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт ваш и супруга/супруги;
  • свидетельство о браке или разводе;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • СНИЛС;
  • реквизиты счета в банке.

Как подать заявление через госуслуги

Для подачи заявление нужно выбрать его из списка услуг на сайте: заходим в раздел «Услуги» → «Образование Дети» → «Выплаты на детей».

После нужно будет выбрать нужно пособие из списка. Затем откроется форма, которую нужно заполнить. Вас попросят указать ваши паспортные данные, данные супруга, данные о ребенке и ответить еще на несколько вопросов.

Такую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугахТакую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугах
Такую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугахТакую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугах
Такую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугахТакую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугах
Такую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугахТакую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугах
Такую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугахТакую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугах
Такую форму вам предстоит заполнить при заполнении заявления на пособие на госуслугах. Фото: gosuslugi.ru

Затем нужно будет нажать кнопку подать заявление. Сервис предупредит, что после оформления заявления вас могут пригласить в ближайшее отделение Соцфонда для проверки оригиналов документов.

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