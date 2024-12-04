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Posted 4 декабря, 04:48

Published 4 декабря, 04:48

Modified 4 декабря, 04:50

Updated 4 декабря, 04:50

«Я обязательно выживу»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту

«Я обязательно выживу»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту

4 декабря 2024, 04:48
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 4 декабря, красноярцы встали в огромную пробку на Коммунальном мосту. Затор образовался после утреннего часа пик.

Около 11 часов сотрудник «Проспекта Мира» сообщил, что на Коммунальном мосту собралась огромная пробка.

Судя по 2gis, пробка начинается от кольца на Предмостной площади и тянется до перекрестка Вейнбаума и Карла Маркса.

Фото: 2gis.ru

Вот что пишут красноярцы, пока стоят в пробке:

«Не надо ехать сюда. Пожалейте своё время. На этом мосту пенсию, скорее всего встретишь, чем до работы доедешь»

«Я обязательно выживу в этой пробке…»
«Кто долбится в телефон за рулём, тот редиска»
«Писец! Ехать час по мосту! Надо продавать машину и покупать резиновую лодку, чтобы вплавь по Енисею».

«ПМ» в ГАИ сообщили, что на мосту нет никаких аварий и сотрудники ДПС сами удивлены образовавшемуся затору.

Фото: prmira.ru

Сотрудник редакции отметил, что на перекрестке рядом с ТЦ «Авеню» сейчас работает регулировщик.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Коммунальный мост#ГИБДД#Пробка#Центр#Машины
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