«Я обязательно выживу»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту

Posted 4 декабря, 04:48
Published 4 декабря, 04:48
Modified 4 декабря, 04:50
Updated 4 декабря, 04:50
Около 11 часов сотрудник «Проспекта Мира» сообщил, что на Коммунальном мосту собралась огромная пробка.
Судя по 2gis, пробка начинается от кольца на Предмостной площади и тянется до перекрестка Вейнбаума и Карла Маркса.
Вот что пишут красноярцы, пока стоят в пробке:
«Не надо ехать сюда. Пожалейте своё время. На этом мосту пенсию, скорее всего встретишь, чем до работы доедешь»
«Я обязательно выживу в этой пробке…»
«Кто долбится в телефон за рулём, тот редиска»
«Писец! Ехать час по мосту! Надо продавать машину и покупать резиновую лодку, чтобы вплавь по Енисею».
«ПМ» в ГАИ сообщили, что на мосту нет никаких аварий и сотрудники ДПС сами удивлены образовавшемуся затору.
Сотрудник редакции отметил, что на перекрестке рядом с ТЦ «Авеню» сейчас работает регулировщик.