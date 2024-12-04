prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 03:44

Published 4 декабря, 03:44

Modified 4 декабря, 08:00

Updated 4 декабря, 08:00

Красноярец накачал 9-летнюю девочку наркотиками, надругался и снял видео

Красноярец накачал 9-летнюю девочку наркотиками, надругался и снял видео

4 декабря 2024, 03:44
Фото: 1MI.
В Красноярске осудят 47-летнего мужчину, который, по версии обвинения, «совершал развратные действия» с 9-летней девочкой больше трех часов, накачал ее наркотиками и снимал это все на видео.

Все случилось еще в ноябре 2023 года. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривали в закрытом режиме в краевом суде.

Обвиняемый Владислав Харлашин под наркотическим опьянением зашел в подъезд за 9-летней девочкой, которую раньше не знал. Он попросил у нее воды и под этим предлогом зашел к ней в квартиру. По версии обвинения, затем мужчина надругался над ней и уколол шприцем с наркотиком, а происходящее снимал на видео.

«Более трех часов совершал в отношении девочки развратные действия, даже ввел ей шприцем наркотическое вещество. При этом все происходящее он снимал на видео», — сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, Харлашин был ранее судим по статье о насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ).

Сейчас его обвиняют в нескольких особо тяжких преступлениях: нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139), насильственные действия сексуального характера (ч. 5 ст. 132), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2) и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (ч. 4 228.1 УК РФ).

Мужчине огласят приговор 11 декабря.

Читайте также:
Подозреваемый в убийстве школьницы мог над ней надругаться, а затем оставить свиньям«Крики услышали соседи»: в селе края подростки жестоко надругались над школьникомЖитель Дивногорска надругался над девушкой перед убийством
#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Наркотики#Преступления#Судебное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика