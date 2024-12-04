Красноярец накачал 9-летнюю девочку наркотиками, надругался и снял видео

Обвиняемый Владислав Харлашин под наркотическим опьянением зашел в подъезд за 9-летней девочкой, которую раньше не знал. Он попросил у нее воды и под этим предлогом зашел к ней в квартиру. По версии обвинения, затем мужчина надругался над ней и уколол шприцем с наркотиком, а происходящее снимал на видео.