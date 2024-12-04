Красноярец накачал 9-летнюю девочку наркотиками, надругался и снял видео

Posted 4 декабря, 03:44
Published 4 декабря, 03:44
Modified 4 декабря, 08:00
Updated 4 декабря, 08:00
Все случилось еще в ноябре 2023 года. О случившемся стало известно спустя год, так как дело рассматривали в закрытом режиме в краевом суде.
Обвиняемый Владислав Харлашин под наркотическим опьянением зашел в подъезд за 9-летней девочкой, которую раньше не знал. Он попросил у нее воды и под этим предлогом зашел к ней в квартиру. По версии обвинения, затем мужчина надругался над ней и уколол шприцем с наркотиком, а происходящее снимал на видео.
«Более трех часов совершал в отношении девочки развратные действия, даже ввел ей шприцем наркотическое вещество. При этом все происходящее он снимал на видео», — сообщили в пресс-службе суда.
Как уточнили в суде, Харлашин был ранее судим по статье о насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ).
Сейчас его обвиняют в нескольких особо тяжких преступлениях: нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139), насильственные действия сексуального характера (ч. 5 ст. 132), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2) и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (ч. 4 228.1 УК РФ).
Мужчине огласят приговор 11 декабря.