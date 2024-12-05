Бухгалтерию «Командора» признали лучшей в стране

Премия «Главбух года» проводится уже 11 лет и является знаком качества среди бухгалтеров и отделов бухгалтерий всей страны. Количество заявок на участие было более 5,5 тысячи в личную номинацию и более 400 заявок в номинацию «Лучшая бухгалтерия».