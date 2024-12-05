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Posted 5 декабря, 04:35

Published 5 декабря, 04:35

Modified 5 декабря, 04:37

Updated 5 декабря, 04:37

Бухгалтерию «Командора» признали лучшей в стране

Бухгалтерию «Командора» признали лучшей в стране

5 декабря 2024, 04:35
Фото: Командор.
Реклама. ООО «ТС КОМАНДОР». erid: LjN8KJCoU
15 ноября в Москве состоялась церемония награждения лауреатов XI Всероссийской премии «Главбух года». Победу в номинации «Лучшая бухгалтерия — 2024» одержала команда ООО «Командор Холдинг».

Премия «Главбух года» проводится уже 11 лет и является знаком качества среди бухгалтеров и отделов бухгалтерий всей страны. Количество заявок на участие было более 5,5 тысячи в личную номинацию и более 400 заявок в номинацию «Лучшая бухгалтерия».

Премия «Главбух года» — одна из самых престижных наград профессионального сообщества России. Организатор конкурса — журнал «Главбух» компания «Актион Бухгалтерия и Финансы».

Профессиональные испытания продолжались несколько месяцев. Участникам предстояло пройти через серию разных заданий, оценивающих их знания и опыт. Помимо этого, команды должны были продемонстрировать креативность, ответив на вопрос «Почему наш отдел является „Лучшей бухгалтерией“?» в формате презентации, видеоролика или эссе.

«Это был невероятный опыт! Впервые участвуя в федеральном конкурсе, мы объединили усилия сотрудников нашего департамента и прошли через месяцы напряжённой работы, выполняя сложные профессиональные и творческие задания от организаторов конкурса. Мы поддерживали друг друга, делились знаниями и вместе двигались к цели», — поделились сотрудники «Командора».

В жюри входили представители ФНС: Владислав Волков, заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования взносов; Александр Водовозов, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц. Знание трудовых вопросов проверял Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы труда и занятости (Роструд). Кроме того, в жюри участвовали эксперты в области бухгалтерского учета, редакция журнала «Главбух» и интеллектуальный партнер конкурса компания Кеpt (до 2022 года были частью международной сети KPMG).

В финале конкурса за победу боролись ООО «Фонкор», АО «КРОКУС», ООО «ДНС Ритейл», ООО «Командор-холдинг», ООО «КРОКИД», ООО «АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ», ООО «УК „РОСТАГРО“, АО „КОНТИ-РУС“, ООО „Додо Франчайзинг“, ЦНТЛ ФСИН России.

По итогам выполнения заданий финала лучшей бухгалтерией страны стал департамент учета и отчетности ООО «Командор-Холдинг».

«Наша победа в конкурсе, в этот юбилейный для компании год, является для нас знаковым событием и эту награду мы включаем в копилку достижений нашей компании», — отметили в «Командоре».
#Владислав Савончик
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