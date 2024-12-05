Бухгалтерию «Командора» признали лучшей в стране

Posted 5 декабря, 04:35
Published 5 декабря, 04:35
Modified 5 декабря, 04:37
Updated 5 декабря, 04:37
Премия «Главбух года» проводится уже 11 лет и является знаком качества среди бухгалтеров и отделов бухгалтерий всей страны. Количество заявок на участие было более 5,5 тысячи в личную номинацию и более 400 заявок в номинацию «Лучшая бухгалтерия».
Премия «Главбух года» — одна из самых престижных наград профессионального сообщества России. Организатор конкурса — журнал «Главбух» компания «Актион Бухгалтерия и Финансы».
Профессиональные испытания продолжались несколько месяцев. Участникам предстояло пройти через серию разных заданий, оценивающих их знания и опыт. Помимо этого, команды должны были продемонстрировать креативность, ответив на вопрос «Почему наш отдел является „Лучшей бухгалтерией“?» в формате презентации, видеоролика или эссе.
«Это был невероятный опыт! Впервые участвуя в федеральном конкурсе, мы объединили усилия сотрудников нашего департамента и прошли через месяцы напряжённой работы, выполняя сложные профессиональные и творческие задания от организаторов конкурса. Мы поддерживали друг друга, делились знаниями и вместе двигались к цели», — поделились сотрудники «Командора».
В жюри входили представители ФНС: Владислав Волков, заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования взносов; Александр Водовозов, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц. Знание трудовых вопросов проверял Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы труда и занятости (Роструд). Кроме того, в жюри участвовали эксперты в области бухгалтерского учета, редакция журнала «Главбух» и интеллектуальный партнер конкурса компания Кеpt (до 2022 года были частью международной сети KPMG).
В финале конкурса за победу боролись ООО «Фонкор», АО «КРОКУС», ООО «ДНС Ритейл», ООО «Командор-холдинг», ООО «КРОКИД», ООО «АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ», ООО «УК „РОСТАГРО“, АО „КОНТИ-РУС“, ООО „Додо Франчайзинг“, ЦНТЛ ФСИН России.
По итогам выполнения заданий финала лучшей бухгалтерией страны стал департамент учета и отчетности ООО «Командор-Холдинг».
«Наша победа в конкурсе, в этот юбилейный для компании год, является для нас знаковым событием и эту награду мы включаем в копилку достижений нашей компании», — отметили в «Командоре».