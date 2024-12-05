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Posted 5 декабря, 08:42

Published 5 декабря, 08:42

Modified 5 декабря, 09:27

Updated 5 декабря, 09:27

Депутата из Красноярского края арестовали за музыку ночью и скандал с соседкой

Депутата из Красноярского края арестовали за музыку ночью и скандал с соседкой

5 декабря 2024, 08:42
Фото: Борьба с коррупцией.
Депутата из Ачинского района Павла Переверзева отправили под арест на трое суток. Он обматерил соседку по дому при сотрудниках Росгвардии, которых она вызвала из-за шума и громкой музыки.

Ранее в сети появилось видео. Его автор рассказал, что депутат отдыхал и громко слушал музыку в субботу в 5 часов утра, что доставило неудобства соседям. Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые заставили выйти мужчину в подъезд.

Видео: Борьба с коррупцией.

Как сообщили в полиции, 32-летний мужчина, будучи пьяным, поругался с соседкой и обматерил ее в подъезде многоквартирного дома. Подъезд, сообщают в полиции, считается общественным местом.

Участковый собрал материалы и передал в суд. Судья назначил наказание в виде трех суток ареста.

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