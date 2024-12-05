Депутата из Красноярского края арестовали за музыку ночью и скандал с соседкой

Ранее в сети появилось видео. Его автор рассказал, что депутат отдыхал и громко слушал музыку в субботу в 5 часов утра, что доставило неудобства соседям. Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые заставили выйти мужчину в подъезд.