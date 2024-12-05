Депутата из Красноярского края арестовали за музыку ночью и скандал с соседкой

Posted 5 декабря, 08:42
Published 5 декабря, 08:42
Modified 5 декабря, 09:27
Updated 5 декабря, 09:27
Ранее в сети появилось видео. Его автор рассказал, что депутат отдыхал и громко слушал музыку в субботу в 5 часов утра, что доставило неудобства соседям. Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые заставили выйти мужчину в подъезд.
Как сообщили в полиции, 32-летний мужчина, будучи пьяным, поругался с соседкой и обматерил ее в подъезде многоквартирного дома. Подъезд, сообщают в полиции, считается общественным местом.
Участковый собрал материалы и передал в суд. Судья назначил наказание в виде трех суток ареста.