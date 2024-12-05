«Достали уже»: красноярцев разозлил закон о запрете «склонения» женщин к аборту

Зайцев заявил, что инициативно выявлять случаи «склонения» не будут — но будут рассматривать дела по заявлению самой женщины, а решение будет принимать мировой суд. Какое именно наказание будет предусмотрено, пока неизвестно — в тексте документа сказано только то, что «склонение к аборту влечет за собой административную ответственность».