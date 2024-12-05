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Posted 5 декабря, 10:50

Published 5 декабря, 10:50

Modified 5 декабря, 11:00

Updated 5 декабря, 11:00

«Достали уже»: красноярцев разозлил закон о запрете «склонения» женщин к аборту

«Достали уже»: красноярцев разозлил закон о запрете «склонения» женщин к аборту

5 декабря 2024, 10:50
Фото: freepik.com.
5 декабря депутаты заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект о запрете «склонения» женщин к аборту. «Проспект Мира» собрал реакции красноярцев на это.

Как сообщает заксобрание, документ направлен на «установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз».

Как объяснял депутат заксобрания Илья Зайцев, речь не идет об ограничениях на проведение аборта в медицинских организациях или «каких-то новых требованиях к медицинским работникам».

Зайцев заявил, что инициативно выявлять случаи «склонения» не будут — но будут рассматривать дела по заявлению самой женщины, а решение будет принимать мировой суд. Какое именно наказание будет предусмотрено, пока неизвестно — в тексте документа сказано только то, что «склонение к аборту влечет за собой административную ответственность».

Красноярца оставляли свое мнение о законопроекте в соцсетях. Многие писали, что какое-то принуждение со стороны — не главная причина абортов.

«То есть, им в голову не приходит, что женщины делают аборты, потому что у них нет условий, нет мужика нормального, и они не хотят три года нищеты в декрете. Откуда они эту „главную причину“ взяли?»
«Рождаемость нужно пытаться поднять социалкой хорошей, школами и т. д.».
«Неужели до депутатов так и не доходит что, женщина сама решает рожать или нет. Идиотизм на такую зарплату воспитывать ребенка — цены растут, ЖКХ растет, кружки для детей платные, в садик заплати, в школу заплати, заболеет — в аптеке выпотрашат до последней копейки. О чем вы там думаете? А зарплату только на бумаге поднимаете. Вот и делают аборты, потому что нет уверенности в будущем».
«Я думала, аборты делают из-за различных жизненных ситуаций, а не потому, что кто-то там кого-то склоняет».
«Работодатель склоняет женщин к аборту, обещая карьерный рост. Да где такое было? Работодатели от беременных шарахаются, лишний раз не перенапрягают, не хватало судится еще с ними».
«Кто кого склоняет? Женщина сама решает. Хватит тупить».

Кто-то просто ругался и называл законопроект «бредом»:

«Бред бредовый».
«Ещё один бесполезный закон».
«Достали уже».

Были и те, кто спорил и защищал закон:

«Почему бред. Мало что-ли женщины избавляется от ребенка по настоянию родственников, или нерадивых папаш? А потом жалеют всю жизнь. По моему именно об этом речь».

Другие говорили, что без устранения других причин, законопроет не даст эффекта.

«Не устраняя настоящих причин — экономических — это все будет иметь слабый эффект, что бы они там не придумывали и не говорили».
«Лучше бы думали, как молодым семьям приобретать доступное жилье. И обуздать банкиров и застройщиков с их бешеными ипотеками и ценами».
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