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Posted 5 декабря, 06:52

Published 5 декабря, 06:52

Modified 5 декабря, 07:39

Updated 5 декабря, 07:39

Публикуем программу новогодних мероприятий в Красноярске

Какие новогодние мероприятия будут в Красноярске? Программа

5 декабря 2024, 06:52
Фото: 1MI.

Публикуем программу новогодних мероприятий в Красноярске

Публикуем программу праздничных мероприятий на Новый год в Красноярске в этом году.

Открытие ёлок

​Центральным событием станет открытие главной городской ёлки и ледового городка — оно состоится 27 декабря на острове Татышев. Планируют организовать театрализованную программу с участием творческих коллективов учреждений культуры.

В пресс-службе острова Татышев уже поделились эскизами новогоднего городка. Для гостей острова подготовят резные ворота, горки, фотозоны с музыкальными инструментами и ледяными балеринами.

До этого, с 22 по 26 декабря, состоятся открытия районных ёлок и ледовых городков. Вот тут рассказывали, где именно установят ёлки.

«Волшебный лёд Сибири»

В рамках фестиваля «Волшебный лёд Сибири» скульпторы-любители и профессионалы из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, Иркутской области и Якутии, Китая, Белоруссии и Монголии украсят Центральную набережную ледяными и снежными фигурами — работы будут в тематике творчества композитора Петра Чайковского.

Фестиваль пройдёт в несколько этапов: с 16 по 20 декабря соревнуются молодые скульпторы по льду, 7 января пройдёт семейный этап, с 6 по 11 января — соревнование среди мастеров.

Почтариум Деда Мороза

На новогодних каникулах жителей приглашают в Почтариум Деда Мороза — это мастерская с игровой комнатой и настольными играми. Он заработает в «Роевом ручье». В самом парке пройдут экскурсии «Роев Закулисье. Зима» и «По следам Йети».

Зимний суриковский фестиваль

После праздников, с 12 по 24 января, пройдет традиционный XIХ Зимний суриковский фестиваль искусств. Гостей ждут концерты на вокзалах и в музеях, выставки, хореографические спектакли, читки и экскурсии.

Во время фестиваля будет ходить «Суриковский автобус» — в 2025 году это будет маршрут №55.

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