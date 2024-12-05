Какие новогодние мероприятия будут в Красноярске? Программа

Posted 5 декабря, 06:52
Published 5 декабря, 06:52
Modified 5 декабря, 07:39
Updated 5 декабря, 07:39
Центральным событием станет открытие главной городской ёлки и ледового городка — оно состоится 27 декабря на острове Татышев. Планируют организовать театрализованную программу с участием творческих коллективов учреждений культуры.
В пресс-службе острова Татышев уже поделились эскизами новогоднего городка. Для гостей острова подготовят резные ворота, горки, фотозоны с музыкальными инструментами и ледяными балеринами.
До этого, с 22 по 26 декабря, состоятся открытия районных ёлок и ледовых городков. Вот тут рассказывали, где именно установят ёлки.
В рамках фестиваля «Волшебный лёд Сибири» скульпторы-любители и профессионалы из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, Иркутской области и Якутии, Китая, Белоруссии и Монголии украсят Центральную набережную ледяными и снежными фигурами — работы будут в тематике творчества композитора Петра Чайковского.
Фестиваль пройдёт в несколько этапов: с 16 по 20 декабря соревнуются молодые скульпторы по льду, 7 января пройдёт семейный этап, с 6 по 11 января — соревнование среди мастеров.
На новогодних каникулах жителей приглашают в Почтариум Деда Мороза — это мастерская с игровой комнатой и настольными играми. Он заработает в «Роевом ручье». В самом парке пройдут экскурсии «Роев Закулисье. Зима» и «По следам Йети».
После праздников, с 12 по 24 января, пройдет традиционный XIХ Зимний суриковский фестиваль искусств. Гостей ждут концерты на вокзалах и в музеях, выставки, хореографические спектакли, читки и экскурсии.
Во время фестиваля будет ходить «Суриковский автобус» — в 2025 году это будет маршрут №55.