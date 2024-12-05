Какие новогодние мероприятия будут в Красноярске? Программа

В рамках фестиваля «Волшебный лёд Сибири» скульпторы-любители и профессионалы из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, Иркутской области и Якутии, Китая, Белоруссии и Монголии украсят Центральную набережную ледяными и снежными фигурами — работы будут в тематике творчества композитора Петра Чайковского.