Красноярец убил друга, когда они решали, кто будет первым стрелять из пистолета

Posted 5 декабря, 05:45
Published 5 декабря, 05:45
Modified 5 декабря, 06:51
Updated 5 декабря, 06:51
По версии следствия, ночью 1 декабря трое друзей распивали спиртные напитки в автосервисе, где один из них работал автослесарем. В один момент мужчины решили пострелять из пистолета одного из друзей.
Подозреваемый взял оружие и стал прицеливаться в металлическую трубу. Потерпевший тоже захотел пострелять и стал выхватывать пистолет из рук друга. В этот момент подозреваемый случайно нажал выстрелил в товарища. Мужчина получил ранение в область грудной клетки.
Приятели вызвали скорую помощь, однако пострадавший скончался на месте. Проводится проверка