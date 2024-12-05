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Posted 5 декабря, 05:45

Published 5 декабря, 05:45

Modified 5 декабря, 06:51

Updated 5 декабря, 06:51

Красноярец убил друга, когда они решали, кто будет первым стрелять из пистолета

Красноярец убил друга, когда они решали, кто будет первым стрелять из пистолета

5 декабря 2024, 05:45
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске мужчину застрелили в автосервисе на Красрабе. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, ночью 1 декабря трое друзей распивали спиртные напитки в автосервисе, где один из них работал автослесарем. В один момент мужчины решили пострелять из пистолета одного из друзей.

Подозреваемый взял оружие и стал прицеливаться в металлическую трубу. Потерпевший тоже захотел пострелять и стал выхватывать пистолет из рук друга. В этот момент подозреваемый случайно нажал выстрелил в товарища. Мужчина получил ранение в область грудной клетки.

Приятели вызвали скорую помощь, однако пострадавший скончался на месте. Проводится проверка

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Убийство#Пистолет
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