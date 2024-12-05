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Posted 5 декабря, 05:45

Published 5 декабря, 05:45

Modified 5 декабря, 05:45

Updated 5 декабря, 05:45

Красноярские ученые создали новый метод лечения рака

Красноярские ученые создали новый метод лечения рака

5 декабря 2024, 05:45
Фото: vk.com/krasnoyarsk.science.
Красноярские ученые разработали лекарственный комплекс для терапии рака. Новая комбинация препаратов позволить повысить эффективность и снизить токсичность химиотерапии.

В Красноярском научном центре СО РАН рассказали, что при лечении различных видов рака многим пациентам назначают циклофосфамид. Несмотря на эффективность препарата, он негативно влияет на организм и подавляет иммунитет.

В результате красноярские ученые разработали систему адресной доставки, благодаря которой можно точечно воздействовать на опухоль.

Специалисты «упаковали» лекарство в специальную капсулу. Для того, чтобы препарат точно достигал до раковой опухоли и не взаимодействовал со здоровыми тканями, ученые использовали аптамеры.

Арабиногалактан — полимер, который позволяет проникать внутрь больных клетокАрабиногалактан — полимер, который позволяет проникать внутрь больных клеток
Арабиногалактан — полимер, который позволяет проникать внутрь больных клеток. Фото: vk.com/krasnoyarsk.science

Кроме того, для новой терапии рака специалисты снизили дозу лекарства в 10 раз. В итоге новый препарат испытали на лабораторных мышах и он доказал свою эффективность.

После использования лекарства продолжительность жизни мышей с опухолями увеличилась в 3,5 раза.

Сейчас ученые обсуждают с фармакологическими компаниями возможность использования нового лекарства для лечения рака.

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