Красноярские ученые создали новый метод лечения рака

Posted 5 декабря, 05:45
Published 5 декабря, 05:45
Modified 5 декабря, 05:45
Updated 5 декабря, 05:45
В Красноярском научном центре СО РАН рассказали, что при лечении различных видов рака многим пациентам назначают циклофосфамид. Несмотря на эффективность препарата, он негативно влияет на организм и подавляет иммунитет.
В результате красноярские ученые разработали систему адресной доставки, благодаря которой можно точечно воздействовать на опухоль.
Специалисты «упаковали» лекарство в специальную капсулу. Для того, чтобы препарат точно достигал до раковой опухоли и не взаимодействовал со здоровыми тканями, ученые использовали аптамеры.
Кроме того, для новой терапии рака специалисты снизили дозу лекарства в 10 раз. В итоге новый препарат испытали на лабораторных мышах и он доказал свою эффективность.
После использования лекарства продолжительность жизни мышей с опухолями увеличилась в 3,5 раза.
Сейчас ученые обсуждают с фармакологическими компаниями возможность использования нового лекарства для лечения рака.