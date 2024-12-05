Красноярцев зовут на открытие катка на острове Отдыха. Вход бесплатный

Posted 5 декабря, 06:22
Published 5 декабря, 06:22
Modified 5 декабря, 06:23
Updated 5 декабря, 06:23
Каток возле стадиона «Центральный» открылся 3 декабря. Он работает ежедневно с 12:00 до 22:00.
В краевом министерстве спорта рассказали, что торжественная церемония катка пройдет в пятницу, 6 декабря, с 14:00 до 16:00. В это время вход на ледовую площадку будет бесплатным.
Для гостей мероприятия подготовили эстафеты, сюрпризы и подарки.
В обычные дни вход для взрослых стоит 150 рублей, для детей — 100 рублей. За прокат коньков на один час придется отдать 150 рублей. Заточка коньков стоит 200 рублей.