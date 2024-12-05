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Posted 5 декабря, 06:22

Published 5 декабря, 06:22

Modified 5 декабря, 06:23

Updated 5 декабря, 06:23

Красноярцев зовут на открытие катка на острове Отдыха. Вход бесплатный

Красноярцев зовут на открытие катка на острове Отдыха. Вход бесплатный

5 декабря 2024, 06:22
Фото: vk.com/katokcentr.
В Красноярске назвали дату торжественного открытия катка на острове Отдыха. Вход будет бесплатным.

Каток возле стадиона «Центральный» открылся 3 декабря. Он работает ежедневно с 12:00 до 22:00.

В краевом министерстве спорта рассказали, что торжественная церемония катка пройдет в пятницу, 6 декабря, с 14:00 до 16:00. В это время вход на ледовую площадку будет бесплатным.

Для гостей мероприятия подготовили эстафеты, сюрпризы и подарки.

В обычные дни вход для взрослых стоит 150 рублей, для детей — 100 рублей. За прокат коньков на один час придется отдать 150 рублей. Заточка коньков стоит 200 рублей.

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