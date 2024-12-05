Фотограф оценил новую лестницу в Удачном и назвал ее «не совсем удобной»

Posted 5 декабря, 05:50
Published 5 декабря, 05:50
Modified 5 декабря, 06:49
Updated 5 декабря, 06:49
Новая лестница расположена в Серебряном логу — это часть экопарка «Гремячая грива». Попасть на маршрут можно на автобусе №12 до остановки «Живописная» — там и начинается лестница или на автомобиле.
Отзыв на лестницу Филинин выложил на своей странице в «ВК».
«Достаточно красивая тропа получилась, но вот в плане рельефа не совсем удобная. Протяженность маршрута от супермаркета в Удачном до визит-центра всего 1,5 км. Немного, однако учитывая спуски и подъемы нагрузка получается приличная. Для тренировок участок самое оно», — пишет фотограф.
Однако, говорит Филинин, в обратном направлении ему «карабкаться по лестницам не захотелось».
«Учитывая что рядом идет автомобильная дорога которая плавно спускается по логу вниз».
Фотограф советует использовать маршрут в таком направлении.
«Едете до Академии биатлона, оттуда без особого набора высоты гуляем по красивому лесу до Серебряного лога, там делаем перерыв на чай-кофе на лежаках, и дальше по новой тропе вниз к Удачному».