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Posted 5 декабря, 05:50

Published 5 декабря, 05:50

Modified 5 декабря, 06:49

Updated 5 декабря, 06:49

Фотограф оценил новую лестницу в Удачном и назвал ее «не совсем удобной»

Фотограф оценил новую лестницу в Удачном и назвал ее «не совсем удобной»

5 декабря 2024, 05:50
Фото: Сергей Филинин.
Красноярский фотограф Сергей Филинин протестировал новую лестницу от Удачного к Серебряному логу. Он говорит, что она красивая, но «не совсем удобная».

Новая лестница расположена в Серебряном логу — это часть экопарка «Гремячая грива». Попасть на маршрут можно на автобусе №12 до остановки «Живописная» — там и начинается лестница или на автомобиле.

Отзыв на лестницу Филинин выложил на своей странице в «ВК».

«Достаточно красивая тропа получилась, но вот в плане рельефа не совсем удобная. Протяженность маршрута от супермаркета в Удачном до визит-центра всего 1,5 км. Немного, однако учитывая спуски и подъемы нагрузка получается приличная. Для тренировок участок самое оно», — пишет фотограф.
Фото: Сергей Филинин

Однако, говорит Филинин, в обратном направлении ему «карабкаться по лестницам не захотелось».

«Учитывая что рядом идет автомобильная дорога которая плавно спускается по логу вниз».

Фотограф советует использовать маршрут в таком направлении.

«Едете до Академии биатлона, оттуда без особого набора высоты гуляем по красивому лесу до Серебряного лога, там делаем перерыв на чай-кофе на лежаках, и дальше по новой тропе вниз к Удачному».
Фото: Сергей Филинин
  • Ранее другой красноярский фотограф оценил новую смотровую на Красноярской ГЭС и нашел в ней минусы.
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