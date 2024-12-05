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Posted 5 декабря, 02:30

Published 5 декабря, 02:30

Modified 5 декабря, 02:30

Updated 5 декабря, 02:30

Россияне все чаще заказывают уникальную одежду для своих образов

Россияне все чаще заказывают уникальную одежду для своих образов

5 декабря 2024, 02:30
Фото: Jonathan Cosens Photography. unsplash.com.
Аналитики платформы «Авито Услуги» оценили, как изменился спрос на услуги портных и мастеров по ремонту одежды. В преддверии Нового года россияне не только подшивают и ремонтируют одежду, но и активно заказывают уникальные вещи.

Популярность вязаных вещей растет

В холодное время года всегда растет интерес к теплым вещам, и этот год не стал исключением. Россияне все чаще обращаются к мастерам за изготовлением свитеров, носков и других вязаных изделий. По сравнению с ноябрем 2023 года спрос на услуги вязания вырос на 23%, а если сравнивать с октябрем 2024 года — на 4%. При этом предложение со стороны мастеров увеличилось на 16% за год, что свидетельствует о стремлении специалистов удовлетворить растущий спрос.

Кастомизация одежды: новый тренд

Индивидуальный подход к одежде становится более востребованным. Мастера предлагают услуги машинной вышивки, позволяющей украсить одежду уникальными узорами, надписями или лейблами. По данным Авито Услуг, спрос на кастомизацию за год увеличился на 34%. Более того, предложение со стороны мастеров в этом сегменте выросло на впечатляющие 54%.

Подшивание и ремонт становятся популярнее

Со временем многие элементы гардероба требуют подгонки по фигуре, и россияне активно пользуются услугами портных. В ноябре 2024 года спрос на подшивание одежды увеличился на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 13% относительно октября текущего года. Предложение также показывает уверенный рост: количество мастеров, предлагающих такие услуги, за год увеличилось на 25%.

 

Услуги по ремонту одежды, такие как штопка, установка заплаток и замена фурнитуры, продолжают пользоваться стабильным спросом. В ноябре 2024 года россияне стали обращаться за ремонтом на 16% чаще, чем год назад. При этом за месяц (с октября по ноябрь) спрос вырос на 10%. Предложение мастеров в этой категории также не отстает: за год оно увеличилось на 15%.

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