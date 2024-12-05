Сколько дней будем отдыхать на Новый год? Публикуем календарь

Posted 5 декабря, 02:19
Published 5 декабря, 02:19
Modified 5 декабря, 03:56
Updated 5 декабря, 03:56
Перед новогодними каникулами нас ждет 6-дневная рабочая неделя. Россиянам предстоит работать с понедельника по субботу — с 23 по 28 декабря.
После этого начнутся новогодние каникулы. Они будут длиться 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.
Первая рабочая неделя 2025 года будет состоять из двух дней. Придется поработать в четверг и пятницу, 9 и 10 декабря соответственно.
Следующие длинные выходные наступят только в мае. 23 февраля и 8 марта долгих каникул не будет.