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Posted 5 декабря, 02:19

Published 5 декабря, 02:19

Modified 5 декабря, 03:56

Updated 5 декабря, 03:56

Сколько дней будем отдыхать на Новый год?

Сколько дней будем отдыхать на Новый год? Публикуем календарь

5 декабря 2024, 02:19
Фото: Нейросеть.

Сколько дней будем отдыхать на Новый год?

Рассказываем, как жители Красноярского края и остальные россияне будут отдыхать на новогодние праздники.

Перед новогодними каникулами нас ждет 6-дневная рабочая неделя. Россиянам предстоит работать с понедельника по субботу — с 23 по 28 декабря.

После этого начнутся новогодние каникулы. Они будут длиться 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.

Фото: Минтруд России

Первая рабочая неделя 2025 года будет состоять из двух дней. Придется поработать в четверг и пятницу, 9 и 10 декабря соответственно.

Следующие длинные выходные наступят только в мае. 23 февраля и 8 марта долгих каникул не будет.

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