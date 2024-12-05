Сколько получают таксисты? Что их бесит? А цены взлетят? Говорим с водителем Яндекса

Как отмечает водитель, пассажиры считают, что таксисты должны выполнить заказ в любом случае. Но, например, бывают ситуации, когда клиенты берут с собой много багажа, который не влезает в машину. Или пассажиры садятся с животными в машину без переноски, не предупредив об этом заранее.