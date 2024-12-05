Сколько получают таксисты? Что их бесит? А цены взлетят? Говорим с водителем Яндекса

Posted 5 декабря, 10:43
Published 5 декабря, 10:43
Modified 5 декабря, 11:18
Updated 5 декабря, 11:18
Водитель анонимно рассказал «ПМ», сколько зарабатывают таксисты, что им не нравится в работе больше всего и какие пассажиры встречаются.
В 2012 году красноярец уволился с работы. Он не нашел подходящего для себя варианта и устроился водителем такси.
«В первый раз я проработал в такси меньше года, пока не нашел работу. В 2015 году в течение нескольких месяцев совмещал [работу таксиста] с основной работой.
В 2017 году я ушел с основного места и больше года был водителем такси. Затем с 2018 по 2020 годы совмещал с основной работой. А с 2021 года такси стала моей основной работой. Сейчас я работаю в „Яндекс Такси“».
Красноярец говорит, что устроиться в такси просто — достаточно иметь водительские права с трехлетним стажем. Необязательно иметь машину, работать можно на арендованном автомобиле.
«На самом деле устроиться в такси можно за один день и сразу же начать зарабатывать деньги. После этого смотришь, комфортно тебе здесь работать или нет. Благодаря такси можешь не торопиться и нормально искать другую работу, а не хвататься за первую попавшуюся».
«Это философский вопрос. Я бы сказал, что мне нормально работать водителем такси. Кому неприятно контактировать с другими людьми, те работают в других сферах. Некоторые работают водителями в службе доставки. На мой взгляд, все зависит от человека».
Красноярец отмечает, что свободный график — одно из преимуществ работы в такси. По его словам, когда нужно помочь семье или жене с маленькими детьми, он всегда может уйти с линии и поехать решать семейные вопросы.
«Самое дорогое время у таксистов — утреннее и вечернее (час пик). В остальное время можно заниматься своими личными делами. Мой рабочий день начинается с того, что я встаю в 06:00 — 06:30, потому что уже до 07:00 начинают появляться заказы.
На самом деле жаворонкам работать очень комфортно, а вот совам — тяжеловато. Вообще, каждый выбирает для себя удобный график. Со временем я перешел на работу с 07:00 до 19:00. Начинаешь до утреннего часа пик, отрабатываешь 12 часов и заканчиваешь после вечернего часа пик.
Развозить пьяных вечером в пятницу и субботу тоже достаточно выгодная тема. Пробок меньше, сокращенный режим работы у светофоров — за счет этого средняя скорость движения высокая и спрос в это время тоже есть».
Мужчина говорит, что заказы в выходные дороже и выполняются быстрее. Но из-за большого числа нетрезвых пассажиров может возникать больше конфликтов.
«Предположим, что мой друг вдруг остался без работы. В этом случае я бы ему посоветовал поработать в такси, так как это лучше, чем сидеть дома. Хотя бы денег заработаешь.
Но пиарить эту работу всем подряд и звать работать в такси, я бы не стал, ведь это непростая работа. К тому же, если придет много людей, то цены снизятся и доходы у всех упадут».
По рассказу красноярца, средний заработок водителя такси, работающего на арендованной машине по 40 часов в неделю, составляет 50 000 — 70 000 рублей в месяц.
Он говорит, что в такси можно заработать и больше 100 тысяч рублей. Но тогда придется работать больше 40 часов в неделю.
«Другие могут назвать и большую сумму, но это все из-за того, что они не так обслуживают машину и не закладывают амортизацию. Можно работать на своей машине по 80 часов в неделю и получать куда больший доход. В такси переработка оплачивается.
Если у тебя есть своя машина, то определенные риски ты берешь на себя. Недавно у меня перестал работать двигатель и теперь нужно покупать новый. В итоге можно заработать 100 тысяч рублей, а потом потратить 50 тысяч или всю заработанную сумму на новый двигатель. Такие ситуации очень сильно бьют по бюджету».
Красноярец отмечает, что благодаря появлению агрегаторов на авто- и ж/д вокзалах к таксистам больше не подходят «бомбилы» и не устраивают конфликты в борьбе за клиентов.
При этом он говорит, что пассажиры «не понимают» того, что до появления агрегаторов такси стоило 10-15% от месячной зарплаты, а с агрегаторами стало стоить 1-2%.
«С агрегаторами работа выстроена таким образом, что водитель обязан выполнить 35-40 заказов в день. Получается, что пассажир должен, доехав до своей конечной остановки, сразу оплатить услугу и выйти, а водитель взять следующий заказ.
Однако некоторые пассажиры ездят без денег. Доставив клиентов по необходимому адресу, они начинают говорить, что сейчас сбегают домой за деньгами и вернутся, кто-то говорит, что сейчас за них выйдут и рассчитаются.
В итоге они отнимают время у водителей. Если сказать, что нужно оплатить такси при прибытии в пункт назначения, то клиенты устраивают конфликты. Если ссор удается избежать, то тебе ставят низкую оценку за то, что ты попросил денег за свою же работу».
За годы работы водитель составил портреты пассажиров. Например, утром люди едут на работу, днем — по разным делам, вечером — с работы, поздно вечером — в ресторан и обратно домой.
«Иногда, когда к тебе в среду утром садится пьяный пассажир в машину, это становится шоком. Все необычные ситуации связаны с пьяными, быдлом и неадекватным поведением. Считаю, что этот весь негатив нужно забывать и не работать ночью.
Днем все адекватные. 80-90% пассажиров — это „Здравствуйте, до свидания“ и больше никакого общения нет».
По словам красноярца, «Яндекс Такси» рекомендует своим водителям не начинать первым беседу с клиентами. В итоге в 99% случаев обсуждается только, как пассажир будет оплачивать поездку.
«Есть еще такое отношение, типа: „А, ты же водитель тупой. Что с тебя возьмешь“. Пассажиры смотрят на водителей сверху вниз. Слушая разговоры многих клиентов, хочется самому посмотреть на них свысока. За все время работы я встретил только одного человека, кого было интересно послушать, и подписался на его телеграм-канал».
Как отмечает водитель, пассажиры считают, что таксисты должны выполнить заказ в любом случае. Но, например, бывают ситуации, когда клиенты берут с собой много багажа, который не влезает в машину. Или пассажиры садятся с животными в машину без переноски, не предупредив об этом заранее.
«Однажды я сидел и ждал клиента. Смотрю, выходит человек с собакой. Я посмотрел на него и подумал, что это не мой клиент, и отвел взгляд. Оказалось, что этой пассажир. В итоге собака пописала, и после этого хозяйка питомца посадила его ко мне в машину с грязными лапами. И для пассажирки эта ситуация нормальная. Однако для меня это не норма. По правилам „Яндекс Такси“, если пассажир без переноски для животного, то водитель вправе отказаться от поездки без каких-либо штрафных санкций.
К тому же, пассажир должен предупреждать, с каким животным он поедет. Может быть у водителя есть аллергия. Более того, эта опция платная. Хорошо, кода пассажиры пишут текстом про животное. По-хорошему они должны добавить платную опцию, но этого, по-моему, вообще никто не делает».
Красноярец говорит, что просить пассажиров изменить заказ и добавить платную опцию бесполезно.
«Что еще меня бесит? Бесит тот факт, что рот открывать нельзя. Как только начинаешь открывать рот, так сразу же твоя оценка и рейтинг летят вниз.
Нельзя объяснить пассажиру, что он не прав, когда он действительно не прав. Кто лучше знает правила „Яндекс Такси“? Естественно, что водитель.
Нельзя ничего говорить о повышении платы за поездку, например, как в случае с животными. Это не вымогательство, а дополнительная платная опция, за которую пассажир изначально умышленно или не умышленно не захотел платить.
Люди совершенно не умеют принимать то, что они не правы. Перевозка пассажиров не увеличивает моих расходов, но, если животное что-то натворит в салоне, то это будут мои проблемы».
Еще водитель пожаловался на пассажиров, которые кардинально меняют маршрут и из 10-минутной поездка превращается в часовую. Попытки объяснить, что это неприемлемо, могут закончиться тем, что пассажир говорит, что таксист обязан выполнить заказ.
«В результате заказ становится невыгодным, пассажиры этого не понимают и считают, что за копейки относительно средней зарплаты могут 100 раз передумать и диктовать свои условия.
Бесят меня безответственность и безнаказанность. Например, вызывает пассажир такси за наличку. Ты подъезжаешь к нужной точке, а он не выходит, и „Яндекс Такси“ с этим никак не борется.
В других сервисах можно на пассажира повесить долг, заставить клиента привязать карточку и оплатить задолженность. Но „Яндекс Такси“ ничего из этого не делает, только блокирует аккаунт. Даже если сервис что-то списывает, то до водителя эти деньги не доходят.
Сервис только пугает пассажиров ответственностью. Но на практике это заканчивается лишь тем, что клиент просто больше не может вызывать такси за наличку».
В разговоре водитель затронул тему чаевых. По мнению красноярца, пассажиры не должны давать их водителям регулярно, но есть ситуации, когда таксистов можно поощрить.
Мужчина считает, что общество в России привыкло давать чаевые официантам, несмотря на качество обслуживания, но не водителям такси.
«Когда пассажир дает мне чаевые, это приятно. Но дают чаевые только те, кто так воспитан и считает, что это нужно сделать. Нередко люди опаздывают, торопятся и ты едешь выше среднего, где-то срезаешь. В итоге ты привозишь человека вовремя, а то и раньше, но пассажир никогда не оставляет чаевые.
Я считаю, что можно поощрить водителя за то, что он хорошо знает город и выбирает наилучший маршрут. Если ты просишь водителя о чем-то дополнительно, мне кажется нормально накинуть чаевые. Хочется, чтобы общество в этом смысле изменилось».
По словам водителя, «рвать резину» без чаевых бессмысленно.
«Я уже много раз проверял, когда я еду быстрее, мне ничего не платят. Будь я на месте пассажира при заказе в 310-320 рублей сказал бы, что заплачу 350 рублей, и попросил бы поторопиться».
Водитель считает, что из-за предновогоднего ажиотажа в Красноярске стоимость такси может подорожать с 15 декабря. Он объяснил, что сейчас стоимость одной поездки на 50-70 рублей ниже среднегодовой, а также на 100-150 рублей дешевле, чем летом.
«Перед Новым годом начнется предпраздничная суета, и у таксистов станет больше заказов. Из-за снега и пробок увеличится время поездки, что тоже повлияет на стоимость проезда. Я думаю, что стоимость обычной поездки может вырасти в цене на 150-200 рублей. Стоимость поездки в час пик или отдаленные районы может подорожать на 200-300 рублей. На мой взгляд, в период с 20 по 30 декабря произойдет максимальный рост цен».
По мнению таксиста, ситуация с ценами нормализуется в начале января после окончания новогодних каникул.
При этом официальный представитель сервиса «Яндекс Go» в разговоре с «ПМ» заявила, что повышать стоимость такси в Красноярске не планируют. В компании заявили, что теперь пассажиры могут посмотреть, как складывается цена каждой поездки.
По мнению красноярца, сейчас цены регулируются за счет динамического спроса и их можно назвать справедливыми.
Таксист говорит, что еще 10 лет назад в период предновогодней суеты в 10-балльной пробке километр пути стоил столько же, сколько и в обычный день, когда не было пробок.
«Раньше, находясь в пробке, один километр можно было проехать за 20 минут, а по дворам — за 2 минуты. Но заказы при этом оплачивались одинаково. Вот тогда действительно были проблемы с регуляцией цен. Сейчас все более-менее справедливо регулируется.
При этом, на мой взгляд, сервис плохо считает изменения в пути, дешево оценивая время. В итоге, если ты выполняешь 30-35 поездок без изменения маршрута, то зарабатываешь нормально. Если изменял маршрут и долго ждешь клиента, то зарабатываешь меньше.
Пассажиры этого не понимают, а требовать от них изменить маршрут бессмысленно. Кто-то начинает жмотиться и не хочет платить. Из-за этого возникают негативные моменты. Либо ты теряешь в деньгах, либо тебе снижают оценку.
Пассажиры начинают говорить типа: „Да что тут пересчитывать, тут всего лишь немного“. На самом деле это не так. Заехать во двор и кого-то высадить (о чем пассажир не указал в заказе) стоит 20 рублей.
Еще тупость: люди хотят рассчитаться переводом, но деньги переводят только тогда, когда приехали в нужное им место. Если считать, что каждый пассажир будет переводить деньги только после поездки, и на перевод уйдет 2 минуты, при этом время ожидания не оплачивать — то в месяц можно потерять 5-7 тысяч рублей от дохода».
В беседе с «ПМ» красноярец сказал, что такси — это сидячая работа, которую даже нельзя сравнивать с офисной. Он говорит, что в машине приходится сидеть по 12 часов в день, делая перерывы на обед и заправку авто.
«Когда хорошо идут заказы, я могу 8 часов подряд просидеть в одной позе. Если цены хорошие, то приходится сидеть и 12 часов.
Когда я работал в офисе, у меня никогда не было проблем со здоровьем. В офисе ты можешь сходить с коллегами пообщаться, встать и пройтись. Многие считают, что в офисе сидячая работа. Нет, вот в такси действительно сидячая работа.
Никому бы не посоветовал работать таксистом на постоянной основе. Это просто хорошая возможность, чтобы переждать, пока не найдешь работу по душе».