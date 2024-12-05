Сотрудник Wildberries украл с девушкой заказы на 300 тысяч и отделался условкой

Posted 5 декабря, 11:35
Published 5 декабря, 11:35
Modified 5 декабря, 12:25
Updated 5 декабря, 12:25
Как сообщили в полиции, в июне красноярец устроился на работу в пункт выдачи заказов в Свердловском районе специально для того, чтобы в подходящий момент украсть заказы. Такой план они заранее спланировали с подпругой, им обоим по 20 лет.
Красноярка заказала 66 товаров общей стоимостью более 315 тысяч рублей. Среди них: одежда, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок и другие вещи.
Когда все заказы прибыли, парень дождался девушку и в конце рабочего дня отсканировал на её телефоне QR-код для их получения, но выдачу не оформил. Они сложил неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли на улицу, больше на работу парень не выходил.
Недостача вскрылась, полицейские задержали пару. В квартире, где они живут, изъяли часть похищенного, некоторые товары красноярцы успели продать.
Обвиняемые уже возместили 150 тысяч рублей. Их осудили за кражу, обоим назначили по 2 года лишения свободы условно.