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Posted 5 декабря, 11:35

Published 5 декабря, 11:35

Modified 5 декабря, 12:25

Updated 5 декабря, 12:25

Сотрудник Wildberries украл с девушкой заказы на 300 тысяч и отделался условкой

Сотрудник Wildberries украл с девушкой заказы на 300 тысяч и отделался условкой

5 декабря 2024, 11:35
Фото: МВД 24.
В Красноярске осудили молодую пару, которые украли вещи с пункта выдачи заказов Wildberries. Парень устроился работать в маркетплейс, чтобы вынести товары, заказанные его девушкой.

Как сообщили в полиции, в июне красноярец устроился на работу в пункт выдачи заказов в Свердловском районе специально для того, чтобы в подходящий момент украсть заказы. Такой план они заранее спланировали с подпругой, им обоим по 20 лет.

Красноярка заказала 66 товаров общей стоимостью более 315 тысяч рублей. Среди них: одежда, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок и другие вещи.

Когда все заказы прибыли, парень дождался девушку и в конце рабочего дня отсканировал на её телефоне QR-код для их получения, но выдачу не оформил. Они сложил неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли на улицу, больше на работу парень не выходил.

Видео: МВД 24.

Недостача вскрылась, полицейские задержали пару. В квартире, где они живут, изъяли часть похищенного, некоторые товары красноярцы успели продать.

Обвиняемые уже возместили 150 тысяч рублей. Их осудили за кражу, обоим назначили по 2 года лишения свободы условно.

  • Ранее мы рассказывали, как красноярка нашла сбой в Wildberries и забрала товары на миллион рублей
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