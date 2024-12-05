Сотрудник Wildberries украл с девушкой заказы на 300 тысяч и отделался условкой

Когда все заказы прибыли, парень дождался девушку и в конце рабочего дня отсканировал на её телефоне QR-код для их получения, но выдачу не оформил. Они сложил неоплаченные товары в коробки и под видом мусора вынесли на улицу, больше на работу парень не выходил.