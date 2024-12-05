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Posted 5 декабря, 08:30

Published 5 декабря, 08:30

Modified 5 декабря, 09:27

Updated 5 декабря, 09:27

В Академгородке сделали сквер для прогулок с видом на Енисей

В Академгородке сделали сквер для прогулок с видом на Енисей

5 декабря 2024, 08:30
Фото: t.me/okt_raion_krsk.
В Октябрьском районе появился новый сквер «Высокий берег».

Сквер находится в районе многоквартирного дома на улице Академгородок, 66. Как сообщили в мэрии, проект пространства предложила группа жителей.

Там можно посидеть на подвесных качелях, скамейках или гамаках. Оттуда открывается вид на реку и храм Новомучеников и Исповедников Российских.

Фото: t.me/okt_raion_krsk

Вечером в сквере зажигаются фонари и подсветка на объектах. В мэрии заявили, что летом планируют высадить на территории дополнительные кустарники и деревья.

Фото: t.me/okt_raion_krsk
  • Тут мы писали и о других новых местах для прогулок в Красноярске и рядом.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Академгородок#Сквер#Прогулка
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