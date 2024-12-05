В Академгородке сделали сквер для прогулок с видом на Енисей

Posted 5 декабря, 08:30
Published 5 декабря, 08:30
Modified 5 декабря, 09:27
Updated 5 декабря, 09:27
Сквер находится в районе многоквартирного дома на улице Академгородок, 66. Как сообщили в мэрии, проект пространства предложила группа жителей.
Там можно посидеть на подвесных качелях, скамейках или гамаках. Оттуда открывается вид на реку и храм Новомучеников и Исповедников Российских.
Вечером в сквере зажигаются фонари и подсветка на объектах. В мэрии заявили, что летом планируют высадить на территории дополнительные кустарники и деревья.