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Posted 5 декабря, 01:20

Published 5 декабря, 01:20

Modified 5 декабря, 01:34

Updated 5 декабря, 01:34

На трассе в Емельяновском районе за вечер произошло 2 смертельных ДТП

В Емельяновском районе за вечер произошло два смертельных ДТП. 2 человека погибли

5 декабря 2024, 01:20
Фото: t.me/gibdd124.

На трассе в Емельяновском районе за вечер произошло 2 смертельных ДТП

В Красноярском крае в Емельяновском районе за один вечер произошли две смертельных аварии. Погибли два человека.

Все случилось накануне, 4 декабря. Первое ДТП произошло в 18 часов на автодороге «Обход Красноярска». Предварительно, 38-летний водитель «Ниссана» ехал в сторону Иркутска и в какой-то момент выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».

В итоге водитель легковушки скончался на месте аварии, пассажира с травмами доставили в больницу.

Еще одна смертельная авария случилась в районе 19 часов на трассе Красноярск-Енисейск. Как рассказали в Госавтоинспекции, там столкнулись «Тойота Калдина» и «Сузуки Гранд Витара».

Фото: t.me/gibdd124

В результате ДТП погибла 58-летняя пассажирка «Тойоты», еще трех человек госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГАИ отмечают, что из-за снегопада и перепада температур на дорогах гололедица. Водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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