В Емельяновском районе за вечер произошло два смертельных ДТП. 2 человека погибли

Posted 5 декабря, 01:20
Published 5 декабря, 01:20
Modified 5 декабря, 01:34
Updated 5 декабря, 01:34
Все случилось накануне, 4 декабря. Первое ДТП произошло в 18 часов на автодороге «Обход Красноярска». Предварительно, 38-летний водитель «Ниссана» ехал в сторону Иркутска и в какой-то момент выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».
В итоге водитель легковушки скончался на месте аварии, пассажира с травмами доставили в больницу.
Еще одна смертельная авария случилась в районе 19 часов на трассе Красноярск-Енисейск. Как рассказали в Госавтоинспекции, там столкнулись «Тойота Калдина» и «Сузуки Гранд Витара».
В результате ДТП погибла 58-летняя пассажирка «Тойоты», еще трех человек госпитализировали в больницу.
Сотрудники ГАИ отмечают, что из-за снегопада и перепада температур на дорогах гололедица. Водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.