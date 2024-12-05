В Емельяновском районе за вечер произошло два смертельных ДТП. 2 человека погибли

Все случилось накануне, 4 декабря. Первое ДТП произошло в 18 часов на автодороге «Обход Красноярска». Предварительно, 38-летний водитель «Ниссана» ехал в сторону Иркутска и в какой-то момент выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».