В крае начали принимать закон о запрете «склонения» женщин к аборту. Что это значит?

Posted 5 декабря, 07:21
Published 5 декабря, 07:21
Modified 5 декабря, 07:38
Updated 5 декабря, 07:38
Этот законопроект на рассмотрение депутатам внесла прокуратура края. На сессии заксобрания 5 декабря документ приняли в первом чтении — за него единогласно проголосовали 44 присутствующих депутата.
Как сообщает заксобрание, документ направлен на «установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз».
В пояснительной записке сообщается, что в Красноярском крае на 26401 рожденных в 2022 году детей приходится 9311 абортов. Причинами абортов женщины указали:
При этом в записке сказано, что этот законопроект направлен на защиту беременных женщин, «находящихся в ситуации репродуктивного выбора».
Как именно будет работать закон, если его примут, пояснил депутат заксобрания Илья Зайцев. Он сообщил, что речь не идет об ограничениях на проведение аборта в медицинских организациях или «каких-то новых требованиях к медицинским работникам».
«Законом запрещается именно склонение. В качестве примера могу привести случай, когда работодатель, узнав о беременности женщины, предложил ей или сделать аборт, или уволиться по собственному желанию. Вот именно такие действия край считает недопустимыми», — пишет Зайцев.
Зайцев заявил, что инициативно выявлять такие случаи не будут — но будут рассматривать дела по заявлению самой женщины, а решение будет принимать мировой суд. Какое именно наказание будет предусмотрено, пока неизвестно — в тексте документа сказано только то, что «склонение к аборту влечет за собой административную ответственность».
Депутат на сессии отметил, что подобные законы приняты в 14 субъектах РФ, еще в шести — их разрабатывают.