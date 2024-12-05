prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 07:21

Published 5 декабря, 07:21

Modified 5 декабря, 07:38

Updated 5 декабря, 07:38

В крае начали принимать закон о запрете «склонения» женщин к аборту. Что это значит?

В крае начали принимать закон о запрете «склонения» женщин к аборту. Что это значит?

5 декабря 2024, 07:21
Фото: freepik.com.
Депутаты заксобрания Красноярского края в первом чтении приняли законопроект о запрете «склонения» женщин к аборту. Рассказываем, что это значит.

Этот законопроект на рассмотрение депутатам внесла прокуратура края. На сессии заксобрания 5 декабря документ приняли в первом чтении — за него единогласно проголосовали 44 присутствующих депутата.

Как сообщает заксобрание, документ направлен на «установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз».

В пояснительной записке сообщается, что в Красноярском крае на 26401 рожденных в 2022 году детей приходится 9311 абортов. Причинами абортов женщины указали:

  • материальные трудности — 35%;
  • финансовую неустойчивость семьи — 15,6%;
  • психологические проблемы — 10,6%;
  • жилищные проблемы — 8,4%;
  • отсутствие работы — 6,6%;
  • карьера или боязнь потерять работу — 3,8%;
  • отсутствие мест в детских садах — 0,3%.

При этом в записке сказано, что этот законопроект направлен на защиту беременных женщин, «находящихся в ситуации репродуктивного выбора».

Фото: sobranie.info

Как именно будет работать закон, если его примут, пояснил депутат заксобрания Илья Зайцев. Он сообщил, что речь не идет об ограничениях на проведение аборта в медицинских организациях или «каких-то новых требованиях к медицинским работникам».

«Законом запрещается именно склонение. В качестве примера могу привести случай, когда работодатель, узнав о беременности женщины, предложил ей или сделать аборт, или уволиться по собственному желанию. Вот именно такие действия край считает недопустимыми», — пишет Зайцев.

Зайцев заявил, что инициативно выявлять такие случаи не будут — но будут рассматривать дела по заявлению самой женщины, а решение будет принимать мировой суд. Какое именно наказание будет предусмотрено, пока неизвестно — в тексте документа сказано только то, что «склонение к аборту влечет за собой административную ответственность».

Депутат на сессии отметил, что подобные законы приняты в 14 субъектах РФ, еще в шести — их разрабатывают.

  • В Красноярске и крае за 2023 год отказаться от абортов убедили около 1,7 тысячи беременных женщин, а 5,1 тысячи даже после консультаций решились на аборт. Такие данные предоставлял краевой минздрав.
  • Красноярский край попадал в топ регионов по количеству абортов. Тут мы рассказывали о том, почему жительницы не торопятся рожать.
  • Здесь мы рассказывали, почему, по мнению гинекологов, запрет абортов не только неэффективен, но даже опасен.
Читайте также:
Минздрав утвердил новые правила абортов — что с ними не так? Поговорили с гинекологомВрачам предложили выдавать премии, если они отговорят женщину от абортаВ Красноярском крае женщины стали чаще делать вынужденные аборты. Почему?
#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Депутаты#Закон#Аборты#Законодательство#Законопроект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика