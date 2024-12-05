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Posted 5 декабря, 03:08

Published 5 декабря, 03:08

Modified 5 декабря, 06:04

Updated 5 декабря, 06:04

В Красноярске экс-главу УДИБ подозревают в получении взятки от Декарда Ханагяна

Экс-главу УДИБ подозревают во взятках за ремонт дорог. Он мог получить 73 млн

5 декабря 2024, 03:08
Фото: t.me/krksledkom.

В Красноярске экс-главу УДИБ подозревают в получении взятки от Декарда Ханагяна

Следователи возбудили уголовные дела о взяточничестве при заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожного ремонта в Красноярске.

По версии следователей, с сентября 2018 по декабрь 2019 года на тот момент глава управления дорог и благоустройства города (УДИБ) Евгений Жвакин через посредника частями получил от гендиректора «ПромСтроя» Декарда Ханагяна взятку более чем на 73 миллиона рублей.

Евгений Жвакин был главой УДИБ с 2017 по 2022 год. Чиновника заподозрили в халатности — с 2020 по 2022 год от нападений собак в Красноярске пострадали больше 200 человек.

На фоне этого скандала Жвакин перешел на должность гендиректора в «Специализированное автотранспортное предприятие». Однако в октябре 2022 года новый мэр Владислав Логинов уволил его.

Видео: t.me/krksledkom.

За взятку, как полагает СК, руководитель УДИБ должен был помочь фирме победить в конкурсе по определению подрядчиков на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожных работ в Красноярске.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2023 года другой посредник получил от Декарда Ханагяна взятку в размере 10 млн рублей для передачи должностному лицу УДИБ за совершение аналогичных действий. В СК уточняют, что на данный момент неизвестно, кому именно передали деньги.

Возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (часть 4 статья 291.1 УК РФ).

Подозреваемых задержали. В ближайшее время их допросят и выберут им меру пресечения.

В СК заявили, что действиям Декарда Ханагяна, который сейчас находится в СИЗО, дадут правовую оценку.

27 июня задержали владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и экс-главу муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» (САТП) Дмитрия Сокирко. Они подозреваются в картельном сговоре.

5 июля ФСБ совместно с сотрудниками СК провели обыски в офисах УДИБ и САТП, а также в «Промстрое».

По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.

В мае 2023 года с САТП заключили два муниципальных контракта на ремонт дорог в семи районах Красноярска на сумму более миллиарда рублей. Затем были заключены договоры субподряда с «Промстроем» на ту же сумму.

Прокуратура направила в суд иск о признании заключенных контрактов недействительными и требует вернуть в федеральный бюджет больше миллиарда рублей.

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