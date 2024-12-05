В Красноярске готовят закон о выкупе домов для КРТ по цене однушки

В заксобрании Красноярского края в первом чтении приняли правки в закон о регулировании в сфере КРТ. Застройщиков хотят обязать выплачивать владельцам домов, попавших под КРТ, стоимость жилья по цене как минимум однокомнатной квартиры в регионе.

Предполагается, что при расселении застройщики будут обязаны предоставить людям равнозначное жилье по площади и количеству комнат. В другом случае, собственник может получить компенсацию как минимум равную по стоимости 1-комнатной квартиры площадью 28 квадратных метров. Цену квадратного метра депутаты пока хотят рассчитывать от среднерыночной стоимости по краю. В следующем чтении они планируют доработать этот критерий. Согласно данным Красноярскстата, на конец третьего квартала 2024 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в регионе составляла 131,1 тысячи рублей, на вторичном рынке — 95,3 тысячи рублей. В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.

Одна из жительниц заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.

После этого против одной из жительниц завели административное дело за участие в «несогласованном» митинге. Читайте также: Десятки жителей Николаевки пришли на суд против КРТ «Нас пытаются запугать»: жители Николаевки записали обращение к Бастрыкину Жители Николаевки обвинили Логинова во лжи — в мэрии ответили, что его не так поняли