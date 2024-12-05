В Красноярске готовят закон о выкупе домов для КРТ по цене однушки

Posted 5 декабря, 10:46
Published 5 декабря, 10:46
Modified 5 декабря, 11:16
Updated 5 декабря, 11:16
Предполагается, что при расселении застройщики будут обязаны предоставить людям равнозначное жилье по площади и количеству комнат. В другом случае, собственник может получить компенсацию как минимум равную по стоимости 1-комнатной квартиры площадью 28 квадратных метров.
Цену квадратного метра депутаты пока хотят рассчитывать от среднерыночной стоимости по краю. В следующем чтении они планируют доработать этот критерий.
Согласно данным Красноярскстата, на конец третьего квартала 2024 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в регионе составляла 131,1 тысячи рублей, на вторичном рынке — 95,3 тысячи рублей.