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Posted 5 декабря, 10:46

Published 5 декабря, 10:46

Modified 5 декабря, 11:16

Updated 5 декабря, 11:16

В Красноярске готовят закон о выкупе домов для КРТ по цене однушки

В Красноярске готовят закон о выкупе домов для КРТ по цене однушки

5 декабря 2024, 10:46
Фото: prmira.ru.
В заксобрании Красноярского края в первом чтении приняли правки в закон о регулировании в сфере КРТ. Застройщиков хотят обязать выплачивать владельцам домов, попавших под КРТ, стоимость жилья по цене как минимум однокомнатной квартиры в регионе.

Предполагается, что при расселении застройщики будут обязаны предоставить людям равнозначное жилье по площади и количеству комнат. В другом случае, собственник может получить компенсацию как минимум равную по стоимости 1-комнатной квартиры площадью 28 квадратных метров.

Цену квадратного метра депутаты пока хотят рассчитывать от среднерыночной стоимости по краю. В следующем чтении они планируют доработать этот критерий.

Согласно данным Красноярскстата, на конец третьего квартала 2024 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в регионе составляла 131,1 тысячи рублей, на вторичном рынке — 95,3 тысячи рублей.

  • В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.
  • Одна из жительниц заявила, что у нее есть официальные документы от застройщика, в которых указано, что квадратный метр оценивается в 41, 48 и 50 тысяч рублей.
  • После этого против одной из жительниц завели административное дело за участие в «несогласованном» митинге.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#КРТ#Расселение#Законодательство
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