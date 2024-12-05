В Красноярске грузовик поставил Свердловскую в пробку. Из него выпал груз

Все произошло около 16:40 — видео момента ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как в районе АЗС на Свердловской, 15а грузовик пововрачивает. На повороте из него выпадает груз и разлетается по дороге — груз повредил стоящее на светофоре авто и перекрыл часть дороги.