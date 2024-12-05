В Красноярске грузовик поставил Свердловскую в пробку. Из него выпал груз

Posted 5 декабря, 11:46
Published 5 декабря, 11:46
Modified 5 декабря, 11:48
Updated 5 декабря, 11:48
Все произошло около 16:40 — видео момента ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как в районе АЗС на Свердловской, 15а грузовик пововрачивает. На повороте из него выпадает груз и разлетается по дороге — груз повредил стоящее на светофоре авто и перекрыл часть дороги.
После этого улица Свердловская встала в пробку.
Судя по камерам, в 18:40 часть выпавшего груза все еще лежит на дороге и затрудняет движение.
Красноярцы в комментариях шутят и злятся из-за затора:
«Аккуратно, грузовик рассыпался».
«Пропустите, мне только спросить».
«Писать хочется, можно побыстрее ехать».
«Что вообще происходит?!»