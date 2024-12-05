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Posted 5 декабря, 11:46

Published 5 декабря, 11:46

Modified 5 декабря, 11:48

Updated 5 декабря, 11:48

В Красноярске грузовик поставил Свердловскую в пробку. Из него выпал груз

В Красноярске грузовик поставил Свердловскую в пробку. Из него выпал груз

5 декабря 2024, 11:46
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске улицу Свердловскую сковала пробка. Причиной стала грузовик, из которого выпал груз.

Все произошло около 16:40 — видео момента ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как в районе АЗС на Свердловской, 15а грузовик пововрачивает. На повороте из него выпадает груз и разлетается по дороге — груз повредил стоящее на светофоре авто и перекрыл часть дороги.

Видео: ЧП Красноярск.

После этого улица Свердловская встала в пробку.

Фото: 2gis.ru

Судя по камерам, в 18:40 часть выпавшего груза все еще лежит на дороге и затрудняет движение.

Фото: cam.krk.ru

Красноярцы в комментариях шутят и злятся из-за затора:

«Аккуратно, грузовик рассыпался».
«Пропустите, мне только спросить».
«Писать хочется, можно побыстрее ехать».
«Что вообще происходит?!»
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