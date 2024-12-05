В Красноярске из-за пьяного дебошира на 1,5 часа задержали рейс в Коломбо

Posted 5 декабря, 01:49
Published 5 декабря, 01:49
Modified 5 декабря, 03:55
Updated 5 декабря, 03:55
В соцсетях пассажиры рейса Красноярск — Коломбо рассказали, что сегодня в 01:25 они должны были вылететь на Шри-Ланку. Однако рейс задержали из-за пьяного мужчины. По словам людей, он ругался матом и устроил конфликт с другим пассажиром.
Представитель аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин рассказал «Проспекту Мира», что рейс задержали на 1,5 часа.
«Нетрезвого пассажира забрали сотрудники линейного отдела полиции».
В итоге самолет из Красноярска в Коломбо вылетел только в 02:50.
Как пишет телеграм-канал «Борус» со ссылкой на очевидцев, подобный инцидент произошел в аэропорту Внуково. Сообщается, что из-за нетрезвого пассажира задержали рейс Москва — Красноярск. Очевидцы утверждают, что мужчина вел себя неадекватно и не пускал людей в самолет.