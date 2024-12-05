В Красноярске из-за пьяного дебошира на 1,5 часа задержали рейс в Коломбо

В соцсетях пассажиры рейса Красноярск — Коломбо рассказали, что сегодня в 01:25 они должны были вылететь на Шри-Ланку. Однако рейс задержали из-за пьяного мужчины. По словам людей, он ругался матом и устроил конфликт с другим пассажиром.