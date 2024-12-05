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Posted 5 декабря, 01:49

Published 5 декабря, 01:49

Modified 5 декабря, 03:55

Updated 5 декабря, 03:55

В Красноярске из-за пьяного дебошира на 1,5 часа задержали рейс в Коломбо

В Красноярске из-за пьяного дебошира на 1,5 часа задержали рейс в Коломбо

5 декабря 2024, 01:49
Фото: Прима.
Сегодня ночью, 5 декабря, на 1,5 часа задержали вылет самолета из Красноярска в Коломбо. Об этом «ПМ» рассказали в аэропорту Красноярск.

В соцсетях пассажиры рейса Красноярск — Коломбо рассказали, что сегодня в 01:25 они должны были вылететь на Шри-Ланку. Однако рейс задержали из-за пьяного мужчины. По словам людей, он ругался матом и устроил конфликт с другим пассажиром.

Представитель аэропорта Красноярск Дмитрий Тронин рассказал «Проспекту Мира», что рейс задержали на 1,5 часа.

«Нетрезвого пассажира забрали сотрудники линейного отдела полиции».

В итоге самолет из Красноярска в Коломбо вылетел только в 02:50.

Как пишет телеграм-канал «Борус» со ссылкой на очевидцев, подобный инцидент произошел в аэропорту Внуково. Сообщается, что из-за нетрезвого пассажира задержали рейс Москва — Красноярск. Очевидцы утверждают, что мужчина вел себя неадекватно и не пускал людей в самолет.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Самолет#Аэропорт#Рейс#Задержка#Шри-Ланка
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