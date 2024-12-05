В Красноярске осудят пристававшего к 8-летней девочке мужчину

Все произошло в одном из домов Солнечного 9 сентября. По версии следствия, девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ребенком в подъезд дома зашел незнакомый мужчина и схватил ее. Девочка закричала, мужчина отпустил ее и сделал вид, что уходит из подъезда. Однако он вернулся и зашел за ребенком в лифт. Как только двери кабины закрылись, девочка снова закричала и спугнула мужчину.