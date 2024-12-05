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Posted 5 декабря, 09:07

Published 5 декабря, 09:07

Modified 5 декабря, 09:21

Updated 5 декабря, 09:21

В Красноярске осудят пристававшего к 8-летней девочке мужчину

В Красноярске осудят пристававшего к 8-летней девочке мужчину

5 декабря 2024, 09:07
Фото: vk.com/krsk_solnechny.
Следователи завершили расследование дела против 43-летнего красноярца, который приставал к 8-летней девочке в подъезде. Дело направили в суд.

Все произошло в одном из домов Солнечного 9 сентября. По версии следствия, девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ребенком в подъезд дома зашел незнакомый мужчина и схватил ее. Девочка закричала, мужчина отпустил ее и сделал вид, что уходит из подъезда. Однако он вернулся и зашел за ребенком в лифт. Как только двери кабины закрылись, девочка снова закричала и спугнула мужчину.

Видео: vk.com/krsk_solnechny.

Он обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как уточнили в СК, в тот момент мужчина находился под алкогольным и наркотическим опьянением. Подобных преступлений, которые он мог бы совершить, следователи не выявили.

Красноярец был ранее судим за кражу, неправомерное завладение автомобилем и управление машиной в нетрезвом виде. Последний раз вышел по УДО в мае 2023 года.

  • Ранее стало известно, что в Красноярске судят педофила, который, по версии следствия, проследил за 9-летней девочкой до подъезда, зашел к ней в дом, надругался над ней, угрожал убить, накачал наркотиками и снял это все на видео.
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#Владислав Савончик#Видео
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