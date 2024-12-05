В Красноярске осудят пристававшего к 8-летней девочке мужчину

Posted 5 декабря, 09:07
Published 5 декабря, 09:07
Modified 5 декабря, 09:21
Updated 5 декабря, 09:21
Все произошло в одном из домов Солнечного 9 сентября. По версии следствия, девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ребенком в подъезд дома зашел незнакомый мужчина и схватил ее. Девочка закричала, мужчина отпустил ее и сделал вид, что уходит из подъезда. Однако он вернулся и зашел за ребенком в лифт. Как только двери кабины закрылись, девочка снова закричала и спугнула мужчину.
Он обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Как уточнили в СК, в тот момент мужчина находился под алкогольным и наркотическим опьянением. Подобных преступлений, которые он мог бы совершить, следователи не выявили.
Красноярец был ранее судим за кражу, неправомерное завладение автомобилем и управление машиной в нетрезвом виде. Последний раз вышел по УДО в мае 2023 года.