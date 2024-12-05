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Posted 5 декабря, 12:53

Published 5 декабря, 12:53

Modified 5 декабря, 12:55

Updated 5 декабря, 12:55

В центре Красноярска открылась новая шаурмичная

В Красноярске открылась новая шаурмичная. Там есть шаурма с креветками и лососем

5 декабря 2024, 12:53
Фото: 2gis.ru.

В центре Красноярска открылась новая шаурмичная

В центре Красноярска открылось заведение «Шаурмидзе» — это второй филиал.

Заведние заработало на проспекте Мира несколько дней назад.В меню есть несколько видов шаурмы. Кроме классической, есть шаурма с креветками, с фалафелем, в тайском стиле и други. Цены варьируются от 328 до 428 рублей.

Фото: 2gis.ru

Помимо шаурмы, там можно заказать супы, салаты, закуски и десерты.

На шаурмичную уже активно оставляют оотщывы на картах, оценка составляет 4,6 балла. В позитивных отзывах пишут о интерьера, чистоте и вкусе блюд, в негативных — о невежливости одного из сотрудников и невозможности дозвониться.

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