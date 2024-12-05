В Красноярске открылась новая шаурмичная. Там есть шаурма с креветками и лососем

Posted 5 декабря, 12:53
Published 5 декабря, 12:53
Modified 5 декабря, 12:55
Updated 5 декабря, 12:55
Заведние заработало на проспекте Мира несколько дней назад.В меню есть несколько видов шаурмы. Кроме классической, есть шаурма с креветками, с фалафелем, в тайском стиле и други. Цены варьируются от 328 до 428 рублей.
Помимо шаурмы, там можно заказать супы, салаты, закуски и десерты.
На шаурмичную уже активно оставляют оотщывы на картах, оценка составляет 4,6 балла. В позитивных отзывах пишут о интерьера, чистоте и вкусе блюд, в негативных — о невежливости одного из сотрудников и невозможности дозвониться.