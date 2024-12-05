prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 07:59

Published 5 декабря, 07:59

Modified 5 декабря, 09:41

Updated 5 декабря, 09:41

В красноярских магазинах на 15% подорожали сладкие новогодние подарки

В красноярских магазинах на 15% подорожали сладкие новогодние подарки

5 декабря 2024, 07:59
Фото: Красноярск Главный.
В красноярских магазинах выросли цены на сладкие новогодние подарки. Рассказываем почему.

В среднем стоимость наборов шоколадных конфет поднялась на 5-15% в сравнении с прошлым годом, сообщает радио «Красноярск Главный».

Фото: Красноярск Главный

Так, на сайте «Краскон» 500-граммовая коробка конфет сейчас стоит около 800 рублей, а килограммовый набор конфет в виде мягкой игрушки — 2000 рублей.

По словам ритейлеров, рост цен на сладкие новогодние подарки связан с подорожанием продуктов.

«Инфляция коснулась всех ингредиентов. Но больше всего, конечно, цена увеличилась на шоколад, при изготовлении которого используют какао-бобы. На их цену, в свою очередь, повлиял неурожай», — рассказывают эксперты.

По словам производителей, скачок стоимости тортов связан с подорожанием продуктов. Растут цены на шоколад, сливочное масло, сливки — то есть, на ингредиенты для тортов.

По данным Красноярскстата, с лета шоколад подорожал на 5,5%: в июле килограмм стоил 1300,69 рубля, а уже в ноябре стоил 1372,66 рубля. Подорожали и другие сладости.

Читайте также:
Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в РоссииСколько красноярцам придется заплатить за икру на Новый год?Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинами
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Цены#Рост цен#Подарки#Шоколад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика