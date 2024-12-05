В красноярских магазинах на 15% подорожали сладкие новогодние подарки

Posted 5 декабря, 07:59
Published 5 декабря, 07:59
Modified 5 декабря, 09:41
Updated 5 декабря, 09:41
В среднем стоимость наборов шоколадных конфет поднялась на 5-15% в сравнении с прошлым годом, сообщает радио «Красноярск Главный».
Так, на сайте «Краскон» 500-граммовая коробка конфет сейчас стоит около 800 рублей, а килограммовый набор конфет в виде мягкой игрушки — 2000 рублей.
По словам ритейлеров, рост цен на сладкие новогодние подарки связан с подорожанием продуктов.
«Инфляция коснулась всех ингредиентов. Но больше всего, конечно, цена увеличилась на шоколад, при изготовлении которого используют какао-бобы. На их цену, в свою очередь, повлиял неурожай», — рассказывают эксперты.
По словам производителей, скачок стоимости тортов связан с подорожанием продуктов. Растут цены на шоколад, сливочное масло, сливки — то есть, на ингредиенты для тортов.
По данным Красноярскстата, с лета шоколад подорожал на 5,5%: в июле килограмм стоил 1300,69 рубля, а уже в ноябре стоил 1372,66 рубля. Подорожали и другие сладости.