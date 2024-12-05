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Posted 5 декабря, 10:01

Published 5 декабря, 10:01

Modified 5 декабря, 10:01

Updated 5 декабря, 10:01

В Красноярском крае мужчину насмерть раздавило на рабочем месте

В Красноярском крае металлическая гребенка раздавила рабочего. Она весит полтонны

5 декабря 2024, 10:01
Фото: Гострудинспекция Красноярского края.

В Красноярском крае мужчину насмерть раздавило на рабочем месте

На севере Красноярского края мужчину насмерть раздавила металлическая платформа. О несчастном случае рассказали в краевой госинспекции труда.

В Туруханском районе бригада компании ООО «МонтажСервис» демонтировала платформу на вышке буровой установки. Один из сотрудников, проигнорировав инструкции о технике безопасности, залез в балкон и начал снимать страховочные тросы.

В итоге на мужчину упала металлическая гребенка весом более 500 кг. Рабочего зажало между гребенкой и перилами платформы.

Фото: Гострудинспекция Красноярского края

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, заявила о несовершенстве технологического процесса. Более того, выяснилось, что у гребенки не было крепления к платформе, которое бы позволило предотвратить падение конструкции.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы привлечь юридическое лицо к административной ответственности.

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