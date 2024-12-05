В Красноярском крае металлическая гребенка раздавила рабочего. Она весит полтонны

Posted 5 декабря, 10:01
Published 5 декабря, 10:01
Modified 5 декабря, 10:01
Updated 5 декабря, 10:01
В Туруханском районе бригада компании ООО «МонтажСервис» демонтировала платформу на вышке буровой установки. Один из сотрудников, проигнорировав инструкции о технике безопасности, залез в балкон и начал снимать страховочные тросы.
В итоге на мужчину упала металлическая гребенка весом более 500 кг. Рабочего зажало между гребенкой и перилами платформы.
Комиссия, расследовавшая несчастный случай, заявила о несовершенстве технологического процесса. Более того, выяснилось, что у гребенки не было крепления к платформе, которое бы позволило предотвратить падение конструкции.
Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы привлечь юридическое лицо к административной ответственности.