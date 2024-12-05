В школе и мэрии Железногорска нашли нарушения после убийства опекунши школьником

Posted 5 декабря, 05:27
Published 5 декабря, 05:27
Modified 5 декабря, 05:29
Updated 5 декабря, 05:29
Прокурор выяснил, что парень находился на адаптивной индивидуальной образовательной программе, потому что попадался на общественно опасных деяниях. Он поджигал листья в лесу, проносил в школу ножи, электрошокер и муляжи оружий, часто ругался с одноклассниками. Из-за этого семью признали находящейся в особо опасном положении.
Отдел по делам семьи и детства администрации Железногорска разработал для трудного подростка индивидуальную программу реабилитации. Однако она сводилась только к беседам с семьёй и посещению квартиры. Выявить конфликты в семье и наклонности подростка такая мера не могла.
Прокуратур внес представление главе города, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, органам опеки и школе. Специалисту отдела по делам семьи мэрии объявили замечание, а директору школы — выговор, в том числе за слабую систему охраны.