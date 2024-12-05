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Posted 5 декабря, 05:27

Published 5 декабря, 05:27

Modified 5 декабря, 05:29

Updated 5 декабря, 05:29

В школе и мэрии Железногорска нашли нарушения после убийства опекунши школьником

В школе и мэрии Железногорска нашли нарушения после убийства опекунши школьником

5 декабря 2024, 05:27
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Железногорске Красноярского края прокуратура нашла нарушения в органах системы профилактик. Проверку провели после убийства 15-летним школьником своего опекуна.

В октябре подросток поругался со своей 54-летней опекуншей, схватил кухонный нож и нанес ей 10 ударов в шею. От полученных ран женщина скончалась на месте. Подросток после убийства ушел гулять на улицу, затем вернулся домой и лег спать, а утром пошел в школу. Его задержали и отправили в СИЗО.

Прокурор выяснил, что парень находился на адаптивной индивидуальной образовательной программе, потому что попадался на общественно опасных деяниях. Он поджигал листья в лесу, проносил в школу ножи, электрошокер и муляжи оружий, часто ругался с одноклассниками. Из-за этого семью признали находящейся в особо опасном положении.

Отдел по делам семьи и детства администрации Железногорска разработал для трудного подростка индивидуальную программу реабилитации. Однако она сводилась только к беседам с семьёй и посещению квартиры. Выявить конфликты в семье и наклонности подростка такая мера не могла.

Прокуратур внес представление главе города, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, органам опеки и школе. Специалисту отдела по делам семьи мэрии объявили замечание, а директору школы — выговор, в том числе за слабую систему охраны.

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