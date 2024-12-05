Власти Красноярского края займутся тарифами и правилами для метро

Posted 5 декабря, 07:13
Published 5 декабря, 07:13
Modified 5 декабря, 09:56
Updated 5 декабря, 09:56
У правительства края и заксобрания появятся новые полномочия. Депутаты будут устанавливать отдельным категориям граждан льготы на проезд, как это делается для других видов транспорта. Краевые чиновники будут заниматься разработкой правил, обслуживанием метро и так далее.
«Правительство края будет определять порядок технической эксплуатации, разработку графика транспортного обслуживания, устанавливать формы проездных документов, определять общие условия перевозки пассажиров, утверждать требования к форменной одежде, знакам различия работников внеуличного транспорта, устанавливать, как перевозчик будет получать компенсацию из краевого бюджета за льготный проезд отдельных категорий пассажиров и т. д.», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Кроме того, в законе появится отдельная статья о тарифном регулировании перевозок пассажиров и ручной клади в метротраме.