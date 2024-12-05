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Posted 5 декабря, 07:13

Published 5 декабря, 07:13

Modified 5 декабря, 09:56

Updated 5 декабря, 09:56

Власти Красноярского края займутся тарифами и правилами для метро

Власти Красноярского края займутся тарифами и правилами для метро

5 декабря 2024, 07:13
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Строительство метро
В заксобрании края приняли в первом чтении поправки в закон об организации транспортного обслуживания населения. Как сообщили в парламенте, они касаются правовых условий функционирования будущего метротрама.

У правительства края и заксобрания появятся новые полномочия. Депутаты будут устанавливать отдельным категориям граждан льготы на проезд, как это делается для других видов транспорта. Краевые чиновники будут заниматься разработкой правил, обслуживанием метро и так далее.

«Правительство края будет определять порядок технической эксплуатации, разработку графика транспортного обслуживания, устанавливать формы проездных документов, определять общие условия перевозки пассажиров, утверждать требования к форменной одежде, знакам различия работников внеуличного транспорта, устанавливать, как перевозчик будет получать компенсацию из краевого бюджета за льготный проезд отдельных категорий пассажиров и т. д.», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Кроме того, в законе появится отдельная статья о тарифном регулировании перевозок пассажиров и ручной клади в метротраме.

  • Ранее урбанист посчитал, что себестоимость одной поездки в красноярском метро составит 83 рубля.
  • На строительство метротрама потратят больше 87 миллиардов рублей.
  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году.
  • Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Метро#Строительство метро#Правила#Тарифы
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