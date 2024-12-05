Водителям «скорых» в Красноярске поднимут зарплаты на 20% после скандала

Внимание на проблему с зарплатами водителей «скорых» обратил член фракции ЛДПР Иван Петров на сентябрьской сессии горсовета. Тогда же депутат направил запрос на имя губернатора Михаила Котюкова с критикой изменений в договоре с водителями. Однако и краевые чиновники тогда ответили, что не видят проблемы в решении «СанАвтоТранса» — при этот отметили, что в «абсолютном значении» суммы зарплат водителей выросли на 200-700 рублей.