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Posted 5 декабря, 01:01

Published 5 декабря, 01:01

Modified 5 декабря, 06:34

Updated 5 декабря, 06:34

Водителям «скорых» в Красноярске поднимут зарплаты на 20% после скандала

Водителям «скорых» в Красноярске поднимут зарплаты на 20% после скандала

5 декабря 2024, 01:01
Фото: 1MI.
В бюджет на будущий год заложили средства, которые пойдут на увеличение зарплат водителям машин «скорой помощи» в Красноярске. Ранее красноярские чиновники в одностороннем порядке изменили условия оплаты их труда и урезали премиальную часть зарплаты.

Напомним, что в сентябре краевое бюджетное учреждение «СанАвтоТранс» попало в скандал после изменения условий оплаты труда водителей машин «скорой помощи». Им повысили почасовую оплату, но при этом существенно урезали компенсационные и стимулирующие надбавки. Власти отчитались о росте заработной платы у водителей на 93%, однако фактически суммы не изменились.

Внимание на проблему с зарплатами водителей «скорых» обратил член фракции ЛДПР Иван Петров на сентябрьской сессии горсовета. Тогда же депутат направил запрос на имя губернатора Михаила Котюкова с критикой изменений в договоре с водителями. Однако и краевые чиновники тогда ответили, что не видят проблемы в решении «СанАвтоТранса» — при этот отметили, что в «абсолютном значении» суммы зарплат водителей выросли на 200-700 рублей.

Тогда Петров направил запросы с возражением в прокуратуру Красноярского края и трудовую инспекцию, вопрос планировали поднимать на федеральный уровень.

4 декабря стало известно, что депутаты законодательного собрания тоже не согласны с урезанием зарплат водителям. Потому в 2025 году полная сумма зарплат водителей, включая специальную краевую выплату, вырастет на 20%.

«Я буду держать на личном контроле этот вопрос, чтобы в этот раз чиновники действительно повысили зарплату водителям, а не срезали премии в счёт повышения оклада», — заявил Иван Петров «Проспекту Мира».
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#Общество#Красноярск#Бюджет#Зарплата#Чиновники#Скорая помощь#Оплата труда#Скорая
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