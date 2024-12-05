Водителям «скорых» в Красноярске поднимут зарплаты на 20% после скандала

Posted 5 декабря, 01:01
Published 5 декабря, 01:01
Modified 5 декабря, 06:34
Updated 5 декабря, 06:34
Напомним, что в сентябре краевое бюджетное учреждение «СанАвтоТранс» попало в скандал после изменения условий оплаты труда водителей машин «скорой помощи». Им повысили почасовую оплату, но при этом существенно урезали компенсационные и стимулирующие надбавки. Власти отчитались о росте заработной платы у водителей на 93%, однако фактически суммы не изменились.
Внимание на проблему с зарплатами водителей «скорых» обратил член фракции ЛДПР Иван Петров на сентябрьской сессии горсовета. Тогда же депутат направил запрос на имя губернатора Михаила Котюкова с критикой изменений в договоре с водителями. Однако и краевые чиновники тогда ответили, что не видят проблемы в решении «СанАвтоТранса» — при этот отметили, что в «абсолютном значении» суммы зарплат водителей выросли на 200-700 рублей.
Тогда Петров направил запросы с возражением в прокуратуру Красноярского края и трудовую инспекцию, вопрос планировали поднимать на федеральный уровень.
4 декабря стало известно, что депутаты законодательного собрания тоже не согласны с урезанием зарплат водителям. Потому в 2025 году полная сумма зарплат водителей, включая специальную краевую выплату, вырастет на 20%.
«Я буду держать на личном контроле этот вопрос, чтобы в этот раз чиновники действительно повысили зарплату водителям, а не срезали премии в счёт повышения оклада», — заявил Иван Петров «Проспекту Мира».