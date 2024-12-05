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Posted 5 декабря, 03:35

Published 5 декабря, 03:35

Modified 5 декабря, 03:36

Updated 5 декабря, 03:36

Житель края отсудил трехкратную стоимость билетов за пропущенный концерт

Житель края отсудил трехкратную стоимость билетов за пропущенный концерт

5 декабря 2024, 03:35
Фото: 1MI.
Жителю Красноярского края выплатят трехкратную стоимость билетов на концерт певца Ярослава Сумишевского. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Житель Шушенского района рассказал, что купил два билета на концерт, который должен был состояться 25 марта в Абакане. Позднее мужчина получил уведомление о том, что концерт отменили и перенесли на 13 мая.

Житель Шушенского района отметил, что на эту дату у него была назначена операция в Красноярске и он не мог пойти на концерт.

По словам мужчины, он сообщил об этом представителям концертного агентства, но они отказались возвращать деньги.

В итоге суд принял решение взыскать с агентства 37 500 рублей, из них стоимость билетов — 11 000 рублей, неустойка — 11 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей, штраф — 12 500 рублей.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Абакан#Роспотребнадзор#Шушенский район#Концерт
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