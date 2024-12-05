Житель края отсудил трехкратную стоимость билетов за пропущенный концерт

Posted 5 декабря, 03:35
Published 5 декабря, 03:35
Modified 5 декабря, 03:36
Updated 5 декабря, 03:36
Житель Шушенского района рассказал, что купил два билета на концерт, который должен был состояться 25 марта в Абакане. Позднее мужчина получил уведомление о том, что концерт отменили и перенесли на 13 мая.
Житель Шушенского района отметил, что на эту дату у него была назначена операция в Красноярске и он не мог пойти на концерт.
По словам мужчины, он сообщил об этом представителям концертного агентства, но они отказались возвращать деньги.
В итоге суд принял решение взыскать с агентства 37 500 рублей, из них стоимость билетов — 11 000 рублей, неустойка — 11 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей, штраф — 12 500 рублей.