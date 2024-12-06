3 минуты на ребенка: красноярцам объяснили, как будет работать резиденция Деда Мороза

Posted 6 декабря, 08:55
Published 6 декабря, 08:55
Modified 6 декабря, 08:57
Updated 6 декабря, 08:57
Резиденция Деда Мороза будет работать с 11:00 до 20:00 три недели на выходных: 7 и 8 декабря, 14 и 15 декабря, 20 и 21 декабря.
Время работы с 11:00 до 20:00. Посещение бесплатное. Резиденция находится недалеко от озера Любовь и пространства «Маленький Татышев» — вот точное местоположение.
График резиденции изменили из-за жалоб красноярцев — в будни они не могли привести детей днем, а вечером собирались большие очереди. Однако онлайн-запись, которую тоже просиди жители, вводить не стали, так как не у всех есть возможность записаться таким способом.
В резиденцию будут пускать только по одной или две семьи из-за того, что помещение слишком маленькое.
«Помимо гостей в домике находятся Дед Мороз и Снегурочка, фотограф, организаторы. Чтобы сделать побольше красивых кадров с ребятишками, необходимо больше свободного пространства. Все ребятишки — разные, некоторые стесняются незнакомцев и могут чувствовать себя некомфортно», — объясняют причину ограничений в парке
При этом тем, кто придет вечером, нужно быть готовыми к тому, что очередь может «закрыться» раньше 20:00.
«Мы хотим подарить детям сказочный незабываемый момент. Это, к сожалению, невозможно осуществить, если постоянно торопиться. Поэтому каждому маленькому гостю Дед Мороз и Снегурочка уделяют от 3 до 5 минут. Организаторы учитывают это, и чтобы не держать вас просто так на морозе, закрывают очередь. Резиденция идет 6 дней, вы можете прийти в следующий раз чуть раньше», — советуют организаторы.